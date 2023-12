Lady Gaga e Bradley Cooper, l’inaspettata reunion con caschetto platino e blazer gioiello La reunion tra Bradley Cooper e Lady Gaga ha fatto impazzire i social e Hollywood. La cantante ha calcato il red carpet con un look total black.

Lady Gaga e Bradley Cooper alla prima di Maestro

Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme, ma solo per una sera. I due attori sono stati la coppia più amata del grande schermo qualche anno fa, grazie alla loro storia d'amore in A star is born, e per la première di Maestro, la cantante ha voluto supportare l'ex collega nel film che le è valso un Oscar. A Los Angeles, infatti, si è tenuto il red carpet del nuovo film di Bradley Cooper, che veste i panni del compositore Leonard Bernstein nella pellicola di cui è anche regista.

Lady Gaga e Bradley Cooper

Lady Gaga in tailleur alla prima di Maestro

Sul red carpet dell'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, la cantante ha indossato un completo total black firmato Alexander McQueen. Il blazer in crêpe nero è illuminato da due ricami floreali tempestati di cristalli. Il tailleur è completato con un paio di pantaloni svasati in twill di lana. L'intero outfit può essere acquistato sul web a 7.545 euro.

Lady Gaga in Alexander McQueen

A completare il look per la reunion con Bradley Cooper, Lady Gaga ha sfoggiato un nuovo hair look: un bob corto biondo platino. L'acconciatura è voluminosa grazie alle onde che muovono i capelli, divisi da una riga laterale. Il power duo è stato immortalato sul red carpet anche con Carey Mulligan, che nel film Maestro veste i panni della moglie di Leonard Bernstein, Felicia Montealegre. Insomma, la reunion di una delle coppie che più hanno fatto sognare Hollywood negli ultimi anni non ha tradito le aspettative, anche in fatto di stile.

Carey Mulligan, Lady Gaga e Bradley Cooper