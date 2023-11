Lady Diana torna in copertina: la foto mai vista ritrae la principessa con le spalle nude La rivista di moda e lifestyle svelerà nella cover un’immagine scattata dal fotografo David Bailey nel 1988. All’interno anche un pezzo dello storico Hugo Vickers in cui critica aspramente la trama di The Crown.

A cura di Annachiara Gaggino

Tatler svelerà un ritratto inedito della principessa Diana nella copertina di gennaio. La rivista propone una rara immagine scattata dal fotografo David Bailey nel 1988, che ha immortalato nel corso della sua carriera ha immortalato dai grandi musicisti, alle top model, fino alla regina Elisabetta. Si pensa che la foto sia parte della collezione della National Portrait Gallery e ritrae una Diana appena ventisettenne e sarà accompagna da una critica a The Crow, scritto dallo storico Hugo Vickers.

La storia dietro la foto di Lady D

Il famoso fotografo in passato ha raccontato del suo incontro con la principessa del Galles. Inizialmente il servizio avrebbe dovuto essere scattato da Norman Parkinson, ma fu ella stessa a scegliere Bailey, che aveva già fotografato il marito della Principessa Margaret, il Conte di Snowdon. Secondo quanto dichiarato dal fotografo al Telegraph: "la principessa aveva dei capelli terribili a causa dell'eccesso di lacca". Bailey ha poi proseguito raccontando un aneddoto sul loro incontro, quando l'assistente le fece cadere una luce sulla testa. "Mi disse di non pensarci, che era stato un terribile incidente e io le risposi che era stata molto magnanima. Mi chiese cosa significasse".

Cosa c'è di vero in The Crown

Hugo Vickers ha affermato che gli sceneggiatori non hanno preso in considerazione le verità storiche. "È andata sempre peggio man mano che ci si avvicinava ai giorni nostri", ha dichiarato Vickers. "Posso solo immaginare quanto sia stato penoso per i giovani membri della Famiglia Reale vedere il dramma dell'incidente d'auto fatale di Diana al centro della sesta serie, per non parlare della sua riapparizione come fantasma". Secondo un podcast del Daily è stato travisato anche il servizio fotografico che vede il principe Carlo con i figli posare sulle rive del fiume Dee.

Una serie di scatti fatti passare dalla serie come orchestrati dagli addetti stampa della royal family in seguito alla pubblicazione delle foto della principessa assieme a Dodi Al-Fayed ma che in realtà erano stati organizzati molto prima. Sembra essere stata inventata anche la conferenza stampa in cui le vengono poste domande molto personali sulla sua relazione con il figlio del taycoon egiziano, anche il relazione al fatto che in quel periodo non si trovava in Bosnia ad incontrare i sopravvissuti delle mine anti uomo, una campagna che la principessa svolse in Angola.

La copertina di Tatler