La trasformazione di Matilde Gioli: perché ha tatuaggi sul collo e anello al naso Matilde Gioli ha sorpreso i fan con un look davvero inedito: ecco per quale motivo sui social è apparsa trasformata tra tatuaggi sul collo e anello al naso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matilde Gioli è tra i volti della tv italiana più amati del momento: di recente ha ricoperto i panni di Giulia nella fiction con Luca Argentero Doc – Nelle tue mani, conquistando il grande pubblico con la sua bellezza semplice e con i suoi penetranti occhi azzurri. Se sul piccolo schermo siamo sempre stati abituati a vederla con il camice bianco da dottoressa, sui social lascia emergere la sua vera natura, spaziando tra eleganti completi mannish e outfit all'insegna del glamour. Nelle ultime ore, però, l'attrice sembra aver cambiato stile: ha detto addio agli abiti chic e si è mostrata in una versione "ribelle" con tatuaggi e piercing.

Matilde Gioli con le ciglia XXL

I fan di Matilde Gioli sono sempre stati abituati ai suoi red carpet all'insegna dell'eleganza senza tempo ed è per questo cge nelle ultime ore sono rimasti senza parole di fronte una inedita trasformazione. Sui social l'attrice ha postato un selfie con un look rock e ribelle davvero insolito. Ha accompagnato la foto semplicemente alla didascalia "L", non lasciando trapelare nessuno spoiler sul motivo di questa improvvisa rivoluzione. Ha posato in primissimo piano con indosso una semplice t-shirt verde militare a girocollo e delle ciglia finte XXL che hanno messo ancora più in risalto i profondi occhi azzurri. Sul naso, inoltre, ha sfoggiato un originale "anello" a catena, una sorta di piercing che ha aggiunto un tocco punk al beauty look.

I tatuaggi inediti di Matilde Gioli

A fare la differenza però sono stati i tatuaggi: Matilde, che solitamente ha sempre avuto il corpo "candido", ha lasciato intravedere dei disegni indelebili sulla pelle, dalla scritta in caratteri gotici "All eyez on you" alla base del collo ai disegni colorati sul bicipite. Come se non bastasse, ha anche osato con una manicure decisamente appariscente caratterizzata da unghie lunghissime e a punta e decorazioni scintillanti. Il motivo dell'improvvisa trasformazione? Probabilmente l'attrice è alle prese con le riprese di un nuovo film, dunque semplicemente sta interpretando uno dei suoi personaggi. I fan, però, non hanno apprezzato troppo il cambiamento, preferiscono Matilde al naturale.

Leggi anche Dopo Sanremo torna Doc in tv: Matilde Gioli festeggia col fiore tra i capelli