La Royal Family non ha ripudiato Meghan Markle: la foto con Harry è nel salotto di Carlo e Camilla Abbiamo sempre creduto che Meghan Markle non fosse ben vista dai Royals, soprattutto dopo l’addio e l’intervista shock rilasciata lo scorso anno. Nelle ultime ore è arrivata la conferma del fatto che le cose sarebbero decisamente diverse rispetto a quanto insinuato.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente negli Stati Uniti da oltre 2 anni e la cosa ha generato non poche polemiche, soprattutto dopo l'intervista shock che hanno rilasciato a Oprah Winfrey, nella quale hanno accusato i Royals di razzismo contro la Duchessa. I Windsor non sono rimasti indifferenti di fronte quelle affermazioni, tanto che nell'ultimo anno è stato scritto davvero di tutto sulla questione, dal "ripudio" della regina agli screzi tra i due fratelli William ed Harry. Da palazzo non è arrivata mai nessuna dichiarazione ufficiale ma ci sarebbero dei piccoli indizi che dimostrerebbero che tra le due famiglie i rapporti andrebbero ancora a gonfie vele.

La foto di Harry e Meghan nel salotto di Carlo e Camilla

Camilla è pronta per diventare regina consorte e da qualche tempo a questa parte appare sempre più spesso in pubblico per gli incontri ufficiali. Nelle ultime ore ha incontrato il Team ExtraOARdinary, ovvero le atlete britanniche che per beneficenza hanno attraversato 4.828 chilometri su un'imbarcazione a vela, ovvero da La Gomera ad English Harbour. Sono state ospitate a Clarence House, il palazzo reale in cui la Duchessa vive con il marito Carlo, e sono state immortalate in uno dei maxi salotti. Il dettaglio che in molti hanno notato? Su uno dei tavolini sullo sfondo c'è la foto del Royal Wedding di Harry e Meghan.

Sul tavolino c’è la foto di Harry e Meghan

Harry e Meghan torneranno a Londra per il Giubileo di Platino?

Per la Royal Family è una vera e propria tradizione esporre le foto di famiglia in casa, basti pensare al fatto che la Regina Elisabetta II non tiene mai i discorsi pubblici dal suo studio senza avere dei dolci ritratti in bella mostra sulla scrivania. La presenza di Harry e Meghan nel salotto di Clarence House sarebbe decisamente rivoluzionaria e il motivo è molto semplice: dimostra che i Sussex sono ancora ben visti dai Windsor (o quanto meno da papà Carlo), nonostante la lontananza e le accuse passate. Si tratterà di una mossa pensata ad hoc per evitare le polemiche in vista del Giubileo di Platino della regina? A questo punto, dunque, non resta che chiedersi se Meghan ed Harry torneranno in patria per gli esclusivi festeggiamenti.