La regina Camilla “ruba” il cappotto a Carlo III: per la cena di gala sceglie il blu notte Ieri sera Camilla ha partecipato alla Biennial Rifles Awards Dinner che si è tenuta a Londra. Per l’occasione ha puntato sull’eleganza senza tempo del blu, completando il look con un cappotto “rubato” a re Carlo III.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando è diventata regina d'Inghilterra Camilla Parker Bowles ha cominciato a godere di una certa popolarità in Gran Bretagna e non sorprende che riesca ad attirare tutti i riflettori su di sé a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore, ad esempio, mentre Kate Middleton e il principe William erano impegnati con un evento alla Royal Albert Hall in compagnia dei reali di Svezia, lei ha partecipato da sola alla Biennial Rifles Awards Dinner. Sebbene il marito Carlo III non ci fosse, la sovrana è riuscita a trovare un espediente super glamour per portarlo sempre con lei: ecco l'accessorio che ha "rubato" direttamente dall'armadio del re.

La storia del cappotto etnico di Camilla

Ieri sera la City of London Guildhall ha ospitato la Biennial Rifles Awards Dinner e tra gli ospiti non poteva mancare la regina Camilla. Fin da quando è arrivata è riuscita ad attirare l'attenzione dei fashion addicted con un capo etnico e trendy: un cappottino blu decorato all-over con dei ricami scintillanti in argento. Non si tratta di un accessorio griffato o di alta moda, è una veste tradizionale saudita che proviene direttamente dall'armadio del re Carlo III. Quest'ultimo la ricevette in regalo nel 1998 durante un viaggio ufficiale in Arabia Saudita, all'epoca era semplicemente principe del Galles ma il designer Yahya Al Bishri decise lo stesso di rendergli omaggio con un dono realizzato appositamente per lui.

Il cappotto etnico preso in prestito da Carlo

Camilla con i gioielli preziosi alla serata di gala

Sotto al cappotto la regina Camilla ha indossato un abito Couture di Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, per la precisione un modello con gonna ampia, maniche a palloncino e scollo a V, realizzato in un tessuto decorato con una stampa geometrica sui toni del blu scuro.

Camilla in Fiona Clare

Non sono mancati i gioielli scintillanti, tutti firmati Van Cleef & Arpels, dalla collana serpente che ha ereditato da sua nonna al braccialetto vintage con i quadrifogli d'agata. La spilla, invece, non fa parte della collezione reale, è semplicemente un prezioso con diamanti e smeraldi commissionato da Rifles. La regina ha inoltre debuttato in pubblico con gli occhiali da vista, per la precisione una montatura in titanio blu navy e oro rosa di Lindberg. Non ha forse dimostrato ancora una volta di essere icona di eleganza?

Gli occhiali Lindberg