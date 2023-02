La principessa Charlotte potrebbe avere un lavoro “comune”: è per evitare l’effetto Harry Come sarà il futuro della principessa Charlotte? Stando alle indiscrezioni, potrebbe non essere una reale a tempo pieno e non sorprende che i genitori la stiano già preparando per farle trovare un lavoro “comune”.

A cura di Valeria Paglionico

L'asseto interno della Royal Family sta cambiando e non solo perché Carlo è diventato re dopo la morte della regina Elisabetta II. Stando alle indiscrezioni, il nuovo sovrano avrebbe intenzione di snellire la monarchia, soprattutto quando si parla di successione al trono. Il principe Harry nella sua biografia Spare ha dimostrato che non è semplice essere il fratello di un futuro re e, forse per evitare che la stessa cosa capiti ai piccoli di casa, a corte si sta facendo il possibile per rivoluzionare le regole reali. Tra le persone coinvolte in questi provvedimenti dovrebbe esserci anche la principessina Charlotte: ecco cosa hanno deciso William e Kate.

Charlotte non sarà una reale a tempo pieno?

Cosa può la famiglia reale evitare che Charlotte, prima sorella dell'erede al trono George, da grande non si senta una "riserva" come è successo a Harry? A rispondere è stato l'esperto reale del DailyMail, Richard Eden, secondo il quale il principe William e Kate Middleton starebbero già mettendo in atto un piano ben preciso per far sì che la secondogenita non creda di essere stata messa al mondo solo per sostituire il fratello in caso di necessità. I principi del Galles starebbero provando a far capire alla bimba che da grande troverà un lavoro "comune". Questo significa che non sarà una reale a tempo pieno e che riuscirà a trovare il suo "posto nel mondo" lontana dall'etichetta e dagli obblighi reali.

Il principe George e la sorella Charlotte

Il piano per snellire la monarchia

A spingere i principi del Galles a indirizzare la figlia verso questo percorso sarebbe stato re Carlo III, il cui intento sarebbe proprio quello di snellire la monarchia. Stando a quanto dichiarato da Eden, William sosterrebbe il piano ideato dal padre, anche se questo potrebbe voler dire che Charlotte dovrà prepararsi a finire spesso tra "le grinfie" dei paparazzi come successo a ogni reale che si è allontanato dagli obblighi reali. Il progetto dei Windsor riuscirà a essere messo in atto o si rivelerà un "buco nell'acqua"? L'unica cosa certa è che trovare un lavoro comune sembra essere un trattamento tutt'altro che equo per gli eredi della casa reale.