La principessa Anna di nuovo in divisa: qual è il suo ruolo sulla nave militare Giacca a vento, berretto e pantaloni: la principessa Anna continua gli impegni pubblici anche in estate e visita la nave HMS Albion, a cui è legata da vent’anni.

A cura di Beatrice Manca

La principessa Anna è la royal con l'agenda più fitta e neanche in estate allenta l'elenco dei suoi impegni pubblici. La sorella di re Carlo III si trova in Scozia, dove la famiglia reale inglese passa di solito le vacanze estive, ma non per rilassarsi: ha fatto visita alla nave militare NATO HMS Albion e ha passato una giornata a bordo, insieme all'equipaggio. Per l'occasione ha lasciato da parte trench e cappotti per indossare giacca a vento e berretto.

Il ruolo della principessa Anna sulla nave NATO

La visita della principessa Anna a borso della HMS Albion è stata puntualmente documentata dagli account social della royal family. La principessa ha incontrato l'equipaggio della nave, ormeggiata a Glen Douglas, per discutere delle recenti operazioni nel Mediterraneo e nel Mar Baltico e ha preso parte alle attività. La principessa Anna è particolarmente legata alla nave militare NATO perché dal 2001 ricopre il ruolo di lady Sponsor: è stata lei a ‘inaugurare' la nave e quindi ne è diventata membro onorario.

La principessa Anna con berretto e giacca a vento

La sorella del re quindi non ha visitato la nave come un qualsiasi membro della famiglia reale, in abiti civili, ma ha indossato la divisa blu oltremare del resto dell'equipaggio, con pantaloni blu, camicia e giacca a vento. In testa indossava anche il berretto blu con lo stemma della royal navy. Del resto Anna non è nuova alle divise: è un ammiraglio pluridecorato, è stata nominata Chief Marshal nella RAF ed è l'unica donna della famiglia reale che indossa la divisa militare con i pantaloni anche negli eventi ufficiali, dai funerali di Stato alle incoronazioni. Un'eccezione al dress code che la madre Elisabetta II ha introdotto proprio per lei.