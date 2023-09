La più bella dello Zimbabwe è una modella bianca: vola a Miss Universo, ma nel Paese è polemica Lo Zimbabwe ha la sua rappresentante per Miss Universo. Si chiama Brooke Bruk-Jackson, modella 21enne con la pelle candida e i capelli biondi.

A cura di Giusy Dente

Instagram @brooke_brukjackson

Lo Zimbabwe ha la sua rappresentante per Miss Universo. Al concorso Miss Zimbabwe, infatti, è stata eletta colei che sventolerà alla competizione internazionale la bandiera del Paese. Il suo nome è Brooke Bruk-Jacksone appena le hanno poggiato la corona sulla testa sono nati fiumi di polemiche.

Chi è Brooke Bruk-Jackson

Brooke Bruk-Jackson è una modella di 21 anni: è stata eletta la più bella del suo Paese durante l'annuale concorso che determina colei che rappresenterà lo Zimbabwe ai concorsi di bellezza internazionali. Fino ad ora, il miglior risultato ottenuto risale al 1994: il quarto posto a Miss Mondo di Angeline Musasiwa. Nel 2000, invece, Corinne Crewe è arrivata nella Top 10 di Miss Universe. Rispetto a queste ultime, Brooke Bruk-Jackson è molto diversa ed è diversa anche dalla maggioranza delle sue connazionali. Lo Zimbabwe, nel sud del continente africano, è un Paese con una percentuale molto bassa di bianchi: si parla di circa il 2%. Ebbene, la neo miss Zimbabwe è proprio una ragazza bianca, con tanto di capelli biondi.

Instagram @brooke_brukjackson

Le reazioni sui social

L'elezione di Brooke Bruk-Jackson a Miss Zimbabwe (avvenuta il 16 settembre) e la sua conseguente partecipazione a Miss Universo in qualità di rappresentante del Paese africano, non è affatto stata accolta di buon grado. Un po' come è accaduto in Italia, quando a volare a Miss universo col tricolore è stata Virginia Stablum, "accusata" di essere visivamente poco italiana, con la sua pelle mulatta. In Africa, molti si sono risentiti e indignati, ritenendo la nomina di Brooke Bruk-Jackson un'offesa e preferendo a lei la seconda e la terza classificata (rispettivamente Amanda Mpofu e Nokutenda Marumbwa), entrambe nere.

Leggi anche Alba Parietti a 17 anni, il ricordo di quando rinunciò a Miss Universo

Sommersa di critiche e offese, per difendersi la Miss ha dovuto disattivare i commenti sui social. Qui, orgogliosa, ha condiviso il fatidico momento in cui le è stata poggiata la corona sulla testa. In un post ha scritto:

Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Grazie a ognuno di voi per i vostri gentili messaggi e il vostro supporto. Dio è buono. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per amare e servire la nostra gente, per rappresentare lo Zimbabwe a livello internazionale e per mostrare al mondo l'unicità dello Zimbabwe e degli Zimbabwe. Voglio essere un esempio di grazia, comprensione e ispirazione per i giovani dello Zimbabwe, per instillare lo spirito di "ubuntu" e sapere che insieme siamo forti e tutto nella vita è possibile.

Instagram @brooke_brukjackson

Tra i commenti si legge un tono davvero molto meno festoso rispetto al suo. C'è chi le scrive "Sei una straniera", chi si chiede "Perché non una bellezza nera?" e chi fa notare una certa somiglianza con l'attrice Anya Taylor-Joy. C'è anche chi ci va giù pesante: "I nostri antenati si rivoltano nelle tombe".