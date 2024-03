La Gen Z non vuole più andare a cena fuori: è tornata l’era delle cene in casa I ragazzi più giovani bevono poco, non vanno a letto e tardi e amano cenare in casa: nell’era di TikTok tornano di moda i “dinner party” con gli amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Le differenze tra le generazioni si fanno sempre più evidenti. Le persone più giovani, quelle nate tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila, stanno prendendo sempre più le abitudini che tendenzialmente sono proprie di persone più adulte: bevono pochi alcolici, vanno a letto presto e, ultima ma non ultima, preferiscono cenare in casa con gli amici invece che andare al ristorante. Che la cena nel senso più conviviale del termine stia cambiando aspetto?

La cena come occasione perfetta

Il sito statunitense Eater ha dichiarato che il "2024 sarà l'anno dei dinner party". La cena, dunque, sembra prendere sempre più il posto del fatidico drink dopo cena o anche della festa. Se ci pensiamo in modo più approfondito, organizzare una serata con degli amici in casa è ideale su molti fronti per le persone più giovani: è più facile socializzare con tutti i partecipanti ed è perfetta per ragazzi e ragazze che ancora studiano e magari possono avere un budget più limitato.

Un tavola imbandita

Questa tendenza generale di preferire le cene in casa è stata analizzata anche da una serie di start up che hanno come obiettivo quello di agevolare i dinner party, tra playlist, idee per il menù e noleggio di piatti e bicchieri. Esistono addirittura dei siti ad hoc che offrono delle liste o delle vere e proprie guide per organizzare la cena perfetta. Un canone, la perfezione, che la Gen Z rifiuta anche negli appuntamenti sociali: per tantissimi ragazzi giovani il dinner party riuscito è anche quello in cui si è ordinato cibo da asporto.

Un invito fatto a mano

L'hosting era: avere ospiti diventa un rituale

È curioso, da un lato, che persone di venti o trent'anni stiano tornando a quell'epoca in cui era tradizione ospitare amici e parenti per le cene casalinghe: un'abitudine propria dei loro genitori che i ragazzi stanno riadattando ai tempi attuali. Se si cerca su TikTok l'hashtag hosting era (era dell'ospitare) si trovano centinaia di migliaia di video dove vediamo utenti che creano inviti per le cene con gli amici, danno consigli su come arredare la tavola per la primavera e forniscono consigli per il menù. Un abitudine un po' retrò riadattata ai tempi in cui ogni cosa diventa content.

