La figlia della principessa Beatrice di York compie due anni, la tenera dedica social del padre Edoardo Mapelli Pozzi ha pubblicato su Instagram la foto della bambina. Uno scatto raro visto che ai genitori sta molto a cuore la privacy della piccola.

"Tanti auguri piccola. Ogni giorno ci regali così tanta gioia e amore", così scrive il marito della principessa Beatrice, Edoardo Mapelli Pozzi su Instagram sotto la foto della figlia. Sienna ha compiuto due anni e la coppia l'ha immortalata di spalla a piedi scalzi lungo mentre indossava un vestitino a fiori e un sombrero come una piccola messicana, uno dei rari scatti della bambina, la cui privacy sta molto a cuore ai genitori.

Pur non essendo dei membri senior della royal family britannica Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Pozzi sono comunque soggetti alla curiosità del pubblico ed è stata intravista solo un'altra volta assiema al cugino August, figlio maggiore della principessa Eugenie che ne ha condiviso lo scatto. La coppia è stata recentemente immortalata al Vogue World di Londra, occasione in cui Mapelli Pozzi ha scelto di fare un'altra tenera dedica sui social, rivolta questa volta alla moglie.

La coppia si è sposata il 17 luglio 2020 dopo essere stata costretta a rimandare le nozze a causa del Covid. I due si erano conosciuti appena 12 mesi prima di convolare a nozze, un tempo record per un'unione reale. I festeggiamenti si sono tenuti in gran segreto, ed è stata la prima cerimonia reale a svolgersi privatamente da 235 anni. Per andare all'altare Beatrice di York scelse di indossare la stessa corona che sfoggiò la nonna il giorno del sì con il principe Filippo e anche il vestito era un preloved. Infatti, la principessa sfoggiò un abito vintage appartenuto alla sovrana colo avorio con spalline larghe e decorato da cristalli. Il vestito, rivisitato dalla stylist di Elisabetta II, Angela Kelly, e dal sarto Stweart Parvin venne indossato da Elisabetta nel 1962 alla première del film "Lawrence d'Arabia", per poi essere "riciclato" in occasione dell'apertura del Parlamento nel 1966.