La felpa militare di Zelensky venduta a oltre 100mila euro: l’asta benefica in sostegno dell’Ucraina La prestigiosa casa d’aste Christie’s di Londra ha messo in vendita l’ormai iconica felpa di pile color cachi che il presidente Volodomyr Zelensky indossa sempre per parlare in pubblico. Il prezzo finale? Oltre 100mila euro, anche se l’intero ricavato verrà devoluto in sostegno delle popolazioni ucraine dilaniate dal conflitto contro la Russia.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la drammatica guerra tra Russia e Ucraina e giorno dopo giorno i risvolti politici sono sempre più tragici. Da ogni parte del mondo stanno arrivando degli aiuti umanitari che intendono sostenere le popolazioni coinvolte nel conflitto, che ormai da mesi sono state costrette ad abbandonare il loro paese e la loro casa per scappare dagli attacchi, dai missili e dalle bombe. La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che anche la prestigiosa casa d'aste Christie's di Londra avrebbe fatto qualcosa di materiale per sostenere l'Ucraina ormai dilaniata dal conflitto. Complice il successo mediatico del presidente Volodomyr Zelensky, ha messo all'asta l'iconica giacca di pile color cachi che il Presidente indossa sempre per parlare in pubblico: ecco come verrà utilizzato il ricavato della vendita.

Perché Volodymyr Zelensky veste come un soldato

È ormai risaputo che nella guerra tra Russia e Ucraina nulla viene lasciato al caso, neppure quando si parla dell'uniforme verde militare indossata da Volodymyr Zelensky per parlare in pubblico. Niente completo formale, niente giacca e niente cravatta, il Presidente ucraino ha preferito adottare un abbigliamento militare fin da quando è cominciato il conflitto: vestirsi come un soldato (e non come un generale) significa dire alla popolazione "Sono con voi, sono uno di voi". Non sorprende, dunque, che la sua giacca di pile color cachi sia diventata così iconica da essere stata messa all'asta a Londra da Christie's proprio come se fosse un cimelio appartenuto a una star di Hollywood.

Zelensky veste militare in pubblico

Il programma umanitario in sostegno dell'Ucraina

Il battitore d'eccezione dell'asta che si è tenuta al Tate Modern è stato il premier Boris Johnson, che non ha esitato a mostrare il suo sostegno al presidente ucraino definendolo "uno dei leader più incredibili dei tempi moderni". Il prezzo di partenza della felpa cachi è stato di 50.000 sterline, anche se alla fine il capo è stato venduto a quasi il doppio, ovvero 90.000 sterline (oltre 105.00 euro). La casa d'aste Christie's ci ha tenuto a precisare che con questa iniziativa ha partecipato a un preciso programma umanitario in sostegno dell'Ucraina, il cui obiettivo è raggiungere un milione di sterline. Ora i fondi raccolti con la vendita della felpa di Zelensky verranno infatti devoluti totalmente al paese devastato dall'invasione russa.

Il Presidente dell’Ucraina con la felpa M–Tac

Di che brand è la felpa militare di Zelensky

L'ormai celebre felpa militare indossata da Zelensky in pubblico è firmata M-Tac, un brand specializzato in abbigliamento tecnico outdoor. Lo stesso capo sfoggiato dal Presidente attualmente non è disponibile sul sito ufficiale del marchio ma dei modelli simili in pile vengono venduti a partire da 175 złoty polacchi (ovvero poco più di 37 euro), fino ad arrivare a 375 złoty polacchi (77 euro circa) per la variante cappotto. La cosa particolare è che, complice l'asta da capogiro, su eBay la felpa identica a quella del leader ucraino ha raggiunto prezzi elevatissimi. In alcuni casi la cifra per accaparrarsi uno degli iconici pile supera i 600 euro, proprio come se quella giacca militare facesse parte di una esclusiva limited edition. Sebbene l'iniziativa di Christie's sia legata a un sostegno umanitario, sul web non sono mancati gli speculatori che hanno finito per commercializzare un evento drammatico come la guerra tra Russia e Ucraina.