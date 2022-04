La camicia di jeans è la protagonista dei look di primavera: gli abbinamenti di tendenza Le passerelle Primavera/Estate 2022 non hanno dubbi: quest’anno ci vestiremo in denim dalla testa ai piedi. La camicia di jeans è il pezzo centrale con cui costruire mille look diversi.

MaxMara

Sembra passata di moda ed eccola che torna protagonista, più glamour e versatile che mai: parliamo della camicia in jeans, il capo ideale per la mezza stagione da indossare in queste giornate di primavera. La primavera chiama lunghe passeggiate e giornate all'aria aperta: la camicia in denim è perfetta per la vita nella natura, ma le passerelle Primavera/Estate 2022 la propongono anche in chiave chic e urbana, per look in denim dalla testa ai piedi.

La camicia di jeans è il capo di tendenza per la primavera 2022

La camicia di jeans è uno di quei capi che non conoscono età né stagione: tornano ciclicamente di tendenza e stanno bene a tutti. Le sfilate estive non hanno dubbi: per la primavera 2022 ci vestiremo in denim dalla testa ai piedi e la camicia in jeans si porta abbinata ai pantaloni, in una variante contemporanea e rilassata del completo.

Genny

Genny la propone abbinata ai pantaloni a vita alta, con sandali in colori fluo. Total denim anche per MSGM, che punta su top dalle maniche vaporose, dando un tocco romantico al jeans. La più chic è la camicia di Max Mara, in denim scuro con impunture a contrasto, da indossare sotto la giacca (in denim, neanche a dirlo!).

Max Mara

Come abbinare la camicia in jeans

Le passerelle non hanno dubbi: il jeans quest'anno si porta con il jeans. L'importante è abbinare colore, consistenza e lavaggio, esattamente come fareste con giacca e pantalone di un completo. Il trionfo del denim, in pieno stile anni Duemila, si sposa bene con gli accessori in colori fluo che spopoleranno in questa stagione.

Dior

Per la sua tinta neutra, la camicia in denim si abbina bene a pantaloni o shorts colorati. Per un look in pieno stile coachella provatela con stivali texani e una maxi borsa scamosciata con le frange. Oppure annodata sopra una gonna plissettata o un abito a fiori, per un look anni Settanta. Le combinazioni, insomma, sono infinite: ne basta una nell'armadio per inventare cento look1