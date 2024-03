Krystyna Pyszková è Miss Mondo 2024: perché in finale ha indossato un abito di cristalli Si chiama Krystyna Pyszková, viene dalla Repubblica Ceca ed è la nuova Miss Mondo 2024. Per quale motivo in finale ha indossato un abito tempestato di cristalli? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, 9 marzo 2024, il Jio World Convention Center di Mumbai, in India, ha ospitato il gran finale di Miss Mondo 2024, il concorso che ogni anno premia una nuova reginetta di bellezza che è riuscita a distinguersi per fascino e splendore tra centinaia di concorrenti. Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio questa volta è stata Krystyna Pyszková della Repubblica Ceca, che al termine della cerimonia ha ricevuto l'ambita corona da Karolina Bielawska, Miss che lo scorso anno era stata insignita con lo stesso titolo. Per quale motivo la vincitrice ha indossato un lungo abito fatto di cristalli e paillettes per l'ultima fase del concorso?

Krystyna Pyszková coperta di cristalli in finalissima

Krystyna Pyszková ha vinto Miss Mondo 2024, sbaragliando la concorrenza delle altre 112 concorrenti e sfidandosi in finalissima con la libanese Yasmina Zaytoun. “Essere incoronata Miss Mondo è un sogno che diventa realtà. Sono profondamente onorata di rappresentare il mio Paese e i valori della “bellezza con uno scopo” su una piattaforma globale”, sono state queste le prime dichiarazioni che hanno seguito la vittoria. Per la finalissima (e dunque per l'incoronazione) la modella ha curato il suo stile nei minimi dettagli: sul palco ha letteralmente brillato con un lungo abito a sirena, un modello dai dettagli nude sui fianchi ricoperto di cristalli e paillettes scintillanti che hanno dato vita a un effetto tattoo. Non è mancato un maxi mantello candido e piumato che ha contribuito a trasformarla in una vera e propria regina.

L'incoronazione di Miss Mondo 2024

Come è nato l'abito scintillante di Miss Mondo 2024

Per quale motivo Miss Mondo 2024 ha puntato proprio su un look tanto scintillante? L'abito non è stato scelto a caso, anzi, è un omaggio all'India, il paese che ha ospitato la cerimonia di chiusura del concorso per la prima volta dopo 28 anni. La lunga sirena di cristalli è infatti un capo fatto a mano nato in collaborazione con Swadesh, centro culturale che valorizza ogni forma d'artigianato indiano, dunque si è adattato alla perfezione all'evento che ha celebrato la cultura, le tradizioni, il matrimonio, le arti e i tessuti locali. Non sorprende, dunque, che anche gli altri protagonisti della cerimonia hanno indossato gonne e camicette dai ricami etnici, il tutto ballando a ritmo delle famose canzoni di Bollywood.

L'abito di cristalli di Miss Mondo