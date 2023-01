Kim Kardashian tiene una lezione ad Harvard: è una business woman in tailleur gessato Kim Kardashian ha tenuto una lezione alla Harvard Business School lo scorso weekend e per l’occasione ha puntato tutto su uno stile rigoroso ma allo stesso tempo glamour: ecco chi ha firmato il suo completo gessato.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian non è più semplicemente la star dei social e dei reality, è una vera e propria imprenditrice che è riuscita a costruire un impero che porta il suo nome. Non sorprende, dunque, che lo scorso weekend sia stata invitata in una delle università più prestigiose al mondo, la Harvard Business School, per parlare agli studenti che sognano di diventare uomini e donne di successo. Sebbene non abbia alcuna laurea, le è stata data la possibilità di tenere una lezione su Skims, il brand di abbigliamento che ha fondato nel 2019 e che ad oggi è un'impresa dal valore multimilardario. Al suo fianco c'era anche il cofounder Jens Grede, è proprio con lui che ha raccontato tutti i segreti del marchio, dando prova del fatto che ambiente accademico e cultura pop sono destinati alla reciproca contaminazione.

Kim Kardashian in completo gessato

Se Emily Ratajkowski ha indossato toga e tocco per il ritorno all'università, Kim Kardashian ha preferito qualcosa di meno classico ma di ugualmente rigoroso. Ha seguito il trend della moda mannish mixando eleganza senza tempo e glamour. Niente minidress, crop top o dettagli sparkling, per la l'ambita lezione ad Harvard la regina dei selfie ha preferito la sobrietà di un tailleur gessato color antracite decorato all-over con delle micro righe verticali bianche. Si tratta di un modello di lana firmato Magda Butrym, contraddistinto da un paio pantaloni palazzo a vita alta e da una giacca monopetto avvitata coordinata.

Kim Kardashian in Magda Butrym

Gli accessori glamour di Kim Kardashian

A completare l'outfit "universitario" di Kim Kardashian non potevano mancare degli accessori glamour. Décolleté neri a punta col tacco a spillo, trench di pelle firmato Prada e guanti abbinati: la star dei social non ha rinunciato a un tocco scintillante e ha aggiunto una sottile collana d'argento di Ruby Stella ha completato il suo ensemble.

Kim Kardashian con trench e guanti Prada

Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco curato nei minimi dettagli e berretto della Harvard Business School: sebbene si discosti dal classico look da professoressa, la scelta di stile di Kim è stata assolutamente perfetta. Quanti sono gli studenti che sognano di raggiungere i suoi stessi risultati professionali?