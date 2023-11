Kelly Fisher, chi era la modella lasciata da Al-Fayed per Lady Diana. La storia riemersa con The Crown La storia tra Diana Spencer e Dodi Al-Fayed è nota ai più, ma non tutti sanno che il figlio del proprietario di Harrods doveva sposarsi prima di conoscere la principessa. La storia della donna abbandonata che lo ha citato in causa per essere stata lasciata.

A cura di Annachiara Gaggino

Kelly Fisher

The Crown racconta di quando Diana è stata "l'altra donna". Vissuta per anni in un eterno triangolo tra Carlo e Camilla, si inserisce nella relazione tra Dodi Al-Fayed e quella che avrebbe dovuto essere sua moglie, Kelly Fisher. Le prime quattro puntate della sesta stagione, infatti, sono incentrate sugli ultimi mesi di vita di Lady D. In particolare racconta la storia d'amore tra la principessa del Galles e il figlio di Mohamed Al Fayed, noto uomo d'affari egiziano, naturalizzato inglese e proprietario dei magazzini Harrod's. Fu proprio assieme a Dodi che Diana morì nel tragico incidente a Parigi nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 1997. Una storia romantica che non era iniziata con i migliori presupposti, quando i due si conobbero Al Fayed era in procinto di sposarsi.

Chi era Kelly Fisher, la fidanzata di Dodi Al-Fayed

La figura di Kelly Fisher viene riportata agli onori della cronaca dalla serie Netflix sulla storia della famiglia reale, una donna che negli anni era passata in secondo piano, dimenticata, caduta nell'ombra dopo il drammatico incidente che aveva portato via al mondo la principessa del popolo. Un destino infelice, quello della modella americana, che passa dall'essere una mera comparsa al non essere più nessuno.

Kelly Fisher

Nata negli Stati Uniti si trasferisce con la famiglia a Toronto, in Canada, per esigenze lavorative del padre e inizia la sua carriera da modella all'età di 16 anni. Posa per Calvin Klein, Armani e Victoria's Secret e appare sulle copertine di Elle e W, una carriera ormai avviata e destinata a crescere. Conosce Dodi Al-Fayed nel 1996, un quarantaduenne donnaiolo, scapolo d'oro in cerca di moglie. In pochi mesi il rampollo di origini egiziane le chiede di sposarlo, il matrimonio è fissato per il 9 agosto del 1997, ma non verrà mai celebrato. Kelly Fisher non piaceva al padre di Dodi, che la vedeva come un'approfittatrice, un'arrampicatrice sociale e avrebbe voluto un destino diverso per il figlio, un destino accanto a Lady Diana. Momo Al-Fayed riesce a organizzare l'incontro tra i due sul suo yacht nel sud della Francia, dove passato una breve vacanza assieme. Il matrimonio tra Fisher e Al-Fayed non arriverà mai, il 10 agosto tutti i tabloid parlano del bacio tra lui e la principessa del Galles.

Una scena di "The Crown" in cui appaiono Lady Diana e Dodi Al-Fayed

"Diana mi ha rubato l'uomo", la causa contro Dodi Al-Fayed

Kelly Fisher, che fino ad allora era convita che le nozze fossero state solo rimandate, venne così a sapere della relazione tra il fidanzato e Diana Spencer, una settimana dopo lo citò in giudizio. La modella aveva dovuto abbandonare il suo lavoro per amore e voleva essere risarcita. Fisher, tramite i suoi legali chiese 440mila dollari per "il disturbo", affermando poi ai giornali che non avrebbe mai perdonato Al-Fayed. "Diana mi ha rubato l'uomo, ora voglio un milione di dollari", recitava il Daily Telegraph australiano , mentre il The Mirror londinese titolava "Sei un imbroglione Dodi". Una causa che aveva tutte le caratteristiche per diventare il gossip del momento, una battaglia legale che avrebbe riempito le pagine dei giornali: c'era una donna abbandonata, un uomo fedifrago e un ex componente della famiglia reale, coinvolti, quella che ha sempre definito il suo matrimonio come "troppo affollato", sarebbe stata la fortuna dei tabloid. La notizia però ebbe non ebbe molto eco, poco dopo la neo coppia perse la vita nell'incidente nel tunnel dell'Alma di Parigi. Kelly Fisher decise così di rinunciare alla battaglia legale, ritirando la causa e proseguendo con la sua vita.