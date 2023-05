Katie Holmes in versione dark per sostenere le famiglie LGBTQ+: il look con slip dress e mules Ieri sera Katie Holmes ha partecipato alla Family Equality’s Night, un evento newyorkese organizzato a favore delle famiglie LGBTQ+. Per l’occasione si è trasformata in una dark lady con un look chic e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti associano ancora Katie Holmes a Joey Potter, l'adolescente che interpretava nell'iconico telefilm dei primi anni 2000, Dawson's Creek? Di tempo ne è passato da allora ma, nonostante l'avanzare dell'età, l'attrice non ha perso il suo fascino irresistibile e la sua innata eleganza. Di recente ne ha data l'ennesima prova, apparendo nuovamente in pubblico in una versione super glamour. Nelle ultime ore ha partecipato alla Family Equality's Night, un evento newyorkese organizzato a favore delle famiglie LGBTQ+, e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco il nuovo look dark della diva del cinema americano.

L'abito sottoveste di Katie Holmes

Ieri sera al Pier Sixty, nel quartiere Chelsea di Manhattan, si è tenuta una serata di gala in sostegno della comunità LGBTQ+ e Katie Holmes è stata lieta di parteciparvi, immortalando alcuni momenti salienti dell'evento in dei video social. Per l'occasione ha deciso di puntare su un look minimal ma allo stesso tempo glamour. Si è trasformata in una vera e propria dark lady seguendo il trend dello slip dress: ha indossato un abito sottoveste firmato Chloé, per la precisione un modello di pelle con la gonna a campana lunga fino alle caviglie, le spalline sottili, la scollatura generosa e dei dettagli traforati che hanno creato un originale "effetto pizzo" sia sul décolleté che lungo la silhouette.

Slip dress Chloé

Katie Holmes con le scarpe must di stagione

Per completare il tutto l'attrice ha scelto un blazer doppiopetto in tinta ma con i bottoni dai contorni dorati, una borsetta a spalla in pelle nera e un paio di scarpe super trendy destinate a diventare il must dell'estate. Si tratta dei sandali mules declinati in una versione in pelle dark, con la fascia molto doppia e il tacco basso e quadrato. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up naturale appena accennato e pedicure rosso fuoco (in contrasto con la manicure nude): Katie Holmes riesce a essere chic e glamour anche quando punta tutto sulla semplicità. In quante prenderanno ispirazione da lei per queste ultime settimane di primavera?

