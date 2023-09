Kate Middleton vs. Meghan Markle: è sfida di stile tra trench e cappe per l’inizio dell’autunno Siete alla ricerca di ispirazioni per i primi look autunnali dell’anno? Potete provare a imitare Kate Middleton e Meghan Markle, che proprio di recente si sono sfidate a colpi di stile tra maxi trench e cappe in tweed.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2023 è ormai arrivato e le star hanno già rivoluzionato il loro armadio, così da cominciare a dettare legge in fatto di stile anche nella nuova stagione. Kate Middleton e Meghan Markle sono solo due delle tante ad aver proposto alcuni outfit che si riveleranno perfetti per le prime giornate di freddo, alimentando così le voci che le vogliono "rivali" a tutti i costi, anche quando si parla semplicemente di abiti. Entrambe hanno detto addio ad abiti principeschi, completi bon-ton, tailleur formali e scintillii, preferendo qualcosa che può essere tranquillamente riciclato nella quotidianità. Da un lato c'è il "team trench", dall'altro il "team cappa": ecco i dettagli dei loro nuovi outfit autunnali.

Kate Middleton si protegge dalla pioggia col trench militare

Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton elegantissima in pubblico durante eventi e incontri istituzionali ma, una volta tornata tra le mura di casa, ama dedicarsi ai suoi figli ed è proprio in quei momenti che lascia spazio allo stile casual. Di recente, ad esempio, è stata paparazzata a una partita di football del principino George e la cosa particolare è che per l'occasione ha puntato tutto su un outfit tutt'altro che principesco. Kate ha infatti abbinato un paio di jeans a zampa d'elefante e le sneakers bianche della collezione The Roger (di Roger Federer) a un maxi trench verde militare, l'ideale per proteggersi dalla pioggia durante le uggiose giornate autunnali. Per la precisione si tratta di un modello lungo fin sotto alle ginocchia, con cinturino in tinta all'altezza del punto vita e colletto a contrasto: è firmato Barbour x Alexa Chung e costa 299 sterline.

Meghan Markle con la cappa di Carolina Herrera

Meghan Markle è chic con la cappa in tweed

Nella stessa giornata Meghan Markle è stata fotografata dall'altra parte del mondo ma sempre in versione autunnale. Ha partecipato con Harry all'evento Kevin Costner’s ‘One805 Live!, incantando tutti con un'adorabile cappa oversize in tessuto tweed di Carolina Herrera. Pantaloni palazzo neri, pumps col tacco alto di Manolo Blahnik e immancabili gioielli Cartier, dall'orologio ereditato da Diana al Love Bracelet gold: l'ex Duchessa, presenziando a un appuntamento ufficiale, ha optato per qualcosa di decisamente più sofisticato della cognata Kate ma ugualmente perfetto per affrontare le prime giornate fredde di stagione. Chi delle due si aggiudica il titolo di regina di stile?