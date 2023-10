Kate Middleton, qual è il suo segreto per venire sempre bene in foto Avete notato che Kate Middleton non appare mai artefatta o in disordine in foto? Ecco quali sono i suoi segreti per essere sempre perfetta e fotogenica.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non è solo una delle principesse più amate d'Europa, è anche un'icona di bellezza e di stile a livello internazionale, tanto da riuscire a influenzare mode e tendenze di stagione a ogni apparizione pubblica. Solitamente non si mostra mai di fronte i riflettori se non a qualche evento istituzionale ma di tanto in tanto anche lei è stata immortalata tra le strade di Londra dai paparazzi. Il dettaglio che non può passare inosservato? A dispetto della maggior parte delle star, che di solito negli scatti "rubati" appaiono non proprio in splendida forma, la moglie di William riesce a essere sempre molto fotogenica. In quanti conoscono il suo piccolo segreto a riguardo?

Come fa Kate Middleton a essere fotogenica

Avete mai notato che Kate Middleton in foto appare sempre perfetta e spontanea, mai artefatta o in disordine? Se ci si dà alle ricerche Google si scoprirà che la domanda “Come fa Kate Middleton ad apparire sempre perfetta?” è una delle più frequenti sul web, ma solo di recente è arrivata una risposta davvero attendibile. A darla è stata la fashion stylist ed esperta di Royal Miranda Holder, che su TikTok ha rivelato il segreto della principessa di Galles: tenere il mento parallelo al suolo. La cosa particolare è che non assume questa posa solo quando è di fronte i fotografi, lo fa ogni volta che esce di casa, così da non lasciarsi sorprendere dai paparazzi.

La postura di Kate Middleton

Stando alle ricostruzioni di Miranda, Kate si allenerebbe da anni a tenere la testa dritta, evitando di alzarla e abbassarla in modo eccessivo durante ogni apparizione pubblica. In questo modo, difficilmente mette in evidenza i difetti, il più delle volte ulteriormente penalizzati dagli effetti di luce che si vengono a creare con i movimenti del capo. Per essere fotogenici come la principessa, inoltre, la postura è fondamentale: è necessario tenere la schiena dritta con le spalle dirette verso il basso, così da evitare posizioni storte e disarmoniche. Kate avrà seguito lezione di bon-ton? L'unica cosa certa è che ad oggi la classe le è innata ed è per questo che riesce a dettare legge in fatto di stile a livello mondiale.