Kate Middleton, il suo piatto preferito dell’estate è un’insalata “alternativa” Kate Middleton ama cucinarsi da sola quando trascorre le giornate a casa. Il suo piatto preferito dell’estate? Una insalata “alternativa” a base di anguria: ecco come prepararla.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sembra essere nata per fare la principessa ma, lontana dai riflettori una volta terminati gli impegni da futura regina, torna a essere una donna assolutamente "normale". Sebbene ricopra un ruolo di spicco all'interno della Royal Family, ci tiene a godersi la comune quotidianità fatta di serate in famiglia e giochi con i figli. Non sorprende, dunque, che spesso rinunci agli chef reali per darsi da fare in cucina, preparando con le sue mani i manicaretti da mettere in tavola. La cosa che in pochi sanno è che con l'estate che si avvicina punta sempre più spesso su una ricetta a cui è particolarmente legata: ecco qual è il suo piatto preferito della bella stagione.

L'insalata "alternativa" amata da Kate Middleton

Non è una novità che Kate Middleton sia appassionata di cucina, basti pensare al fatto che in più di un'occasione ha partecipato a dei programmi culinari della tv inglese dandosi da fare tra i fornelli, ma solo di recente un tabloid britannico ha rivelato qual è il suo piatto preferito dell'estate. Si tratta di una insalata "alternativa" a base di anguria, alla quale aggiunge altri gustosi ingredienti capaci di rendere la ricetta completa ed equilibrata, dall'avocado al cetriolo. La parola d'ordine dei pasti estivi della principessa? Devono essere biologici. Stando a quanto trapelato dai media, la principessa mangerebbe solo alimenti a km 0 e starebbe provando a trasmettere questa buona abitudine anche ai figli.

Kate Middleton in versione cuoca

Come preparare l'insalata con l'anguria

Cosa contiene l'insalata preferita di Kate Middleton? Mezza anguria piccola, un avocado, mezzo cetriolo, 2 cucchiaini di salsa tahini, mezzo limone, un cucchiaino di mostarda di Digione, un cucchiaino di sciroppo d'acero e due cucchiai da tavola di acqua bollente. L'anguria va tagliata a cubetti, mentre l'avocado e il cetriolo a fette (da quest'ultimo bisogna rimuovere i semi): il tutto va messo in un'insalatiera. In un'altra ciotola è necessario mescolare l'acqua bollente con salsa tahini, succo di limone, mostarda e sciroppo d'acero: quando la salsa sarà omogenea, la si potrà aggiungere alla frutta tagliata, condendola anche aceto balsamico e qualche foglia di menta. Il risultato? Un gusto agro-dolce da provare assolutamente.