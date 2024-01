Julia Roberts racconta il segreto dietro un celebre look di “Notting Hill” Julia Roberts, in una recente intervista, ha rivelato il segreto della sua bellezza senza tempo. Ripercorrendo poi le tappe della sua incredibile carriera, l’attrice ha rivelato un aneddoto su uno degli outfit più celebri di “Notting Hill”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Julia Roberts

Julia Roberts non è solo un'attrice incredibile e una diva senza tempo. La star è nota in tutto il mondo per il suo incredibile sorriso, simbolo di una bellezza naturale e senza filtri che lei più di chiunque altro sa incarnare. In una recente intervista a British Vogue, Roberts ha raccontato aneddoti relativi alla sua carriera e ai costumi dei suoi film più famosi, come Notting Hill.

Il segreto di bellezza di Julia Roberts

Richard Curtis – autore dell'intervista e sceneggiatore di film cult come Notting Hill, Love Actually e Quattro matrimoni e un funerale – non ha potuto non chiedere a Julia Roberts quale sia il segreto della sua splendente giovinezza. L'attrice ha risposto ironicamente "sottaceti:ogni due sabati metto la testa nel barattolo per 18 ore. Fa miracoli ma l'odore è terribile". Scherzi a parte, però, la diva ha riconosciuto la fortuna di avere "buoni geni". La sua personale spiegazione a una bellezza che sembra non appassire mai risiede nell'"amore per un uomo buono e, in generale, in una vita appagante e felice. Ogni volta che si vede qualcuno felice, non importa più quanti anni abbia".

Julia Roberts

L'aneddoto sui costumi di Notting Hill

Julia Roberts, poi, ha raccontato un aneddoto sui costumi di Notting Hill, film del 1999 che l'ha resa una star del cinema e dove interpreta…una star del cinema. Insieme a Curtis, Roberts ricorda che detestava essere vestita come una diva, per questo ha cercato di portare se stessa, per quanto possibile, nel film. Nella famosa scena in cui il suo personaggio torna da William (Hugh Grant) dicendo la celebre battuta: "Sono solo una ragazza…" , lo sceneggiatore rivela Julia Roberts indossava gli stessi che aveva quando quel giorno è arrivata sul set. La star ricorda di aver chiesto al suo autista, Tommy, di prendere dal suo armadio di casa delle semplici infradito, una minigonna in velluto blu, una t-shirt e un cardigan.

Leggi anche La trasformazione di Julia Roberts: ora porta la frangia e i capelli rossi

Julia Roberts nella scena cult di Notting Hill