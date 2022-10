Jeans Levi’s del 1880 ritrovati in una miniera: venduti all’asta per 90 mila euro Un paio di jeans Levi’s del XIX secolo sono stati trovati in una miniera del New Mexico e venduti all’asta per una cifra record. Ma cosa ne faranno i due acquirenti, di questi pantaloni ultracentenari?

A cura di Giusy Dente

Una miniera abbandonata ha portato alla luce un piccolo tesoro: un paio di jeans risalenti al 1880. La scoperta è stata fatta da Michael Harris e i pantaloni sono stati messi all'asta al Durango Vintage Festivus, alla periferia della cittadina di Aztec (Nuovo Messico, Stati Uniti). Il festival di quattro giorni è organizzato dall'esperta di denim vintage Brit Eaton, perennemente a caccia di indumenti rari: è un'ossessione per lei! "Faccio questa attività da un quarto di secolo e i jeans vintage medi valgono circa 100 dollari. Quindi trovarne un paio così prezioso capita solo una volta nella vita" ha spiegato. Difatti i jeans in questione hanno subito attirato l'attenzione dei collezionisti, per la loro rarità. Il prezioso indumento è stato venduto a due appassionati del settore denim vintage: Zip Stevenson e il 23enne Kyle Hautner hanno messo insieme le loro forze economiche e sono stati disposti a sborsare una cifra da record, pur di possederli.

Asta da record per i Levi's del XIX secolo

Un paio di jeans Levi's del 1880 è stato venduto all'asta in una piccola città del New Mexico per più di 87 mila dollari, pari a quasi 90 mila euro. Brit Eaton li aveva a sua volta acquistati da Michael Harris per "appena" 23 mila dollari. Si tratta di una delle cifre più alte mai pagate per un paio di jeans. I pantaloni in questione hanno attirato l'attenzione di due appassionati di abbigliamento vintage, che hanno deciso di procedere insieme all'acquisto. Kyle Hautner ha pagato il 90% del totale, mentre Zip Stevenson il restante 10%. Per quest'ultimo, esperto del settore, il ritrovamento di questo indumento è stato qualcosa di eccezionale. L'uomo gestisce da circa 30 anni una bottega di riparazioni di jeans a Los Angeles, ma in tanti anni di carriera non aveva mai visto nulla di simile.

"Questi jeans sono estremamente rari, specialmente trovati in queste fantastiche condizioni", ha detto alla CNN. Esemplari simili sono stati ritrovati in passato, ma sono finiti nei musei, non sono mai finiti nelle mani di privati, per essere riparati e perché no indossati di nuovo. L'obiettivo della coppia, infatti, è proprio rimettere a nuovo i pantaloni per donare loro una nuova vita e un nuovo utilizzo. "Sono sorprendentemente resistenti, quindi possono essere sicuramente indossati. Ci sono un paio di punti deboli che andrebbero rinforzati, ma per il resto sono messi bene" ha detto Stevenson alla CNN. Viaggiando con l'immaginazione ha aggiunto: "Potrei facilmente immaginare Johnny Depp o Jason Momoa che li indossano".

Ma tenendo i piedi per terra, la coppia di acquirenti non ha ancora le idee chiare. "Valuteremo la possibilità di metterli in vendita a un acquirente privato estremamente interessato" hanno detto. Ma non hanno ancora escluso del tutto la possibilità di donarli a un museo, lo Smithsonian o il Metropolitan Museum of Art. Per ora, i jeans ultracentenari sono tenuti in una cassetta di sicurezza, nel caveau di una banca vicino al negozio Denim Doctors di Stevenson e sono disponibili per la visione, ma solo su appuntamento.