In vendita il SUV preferito della regina Elisabetta: il Range Rover ha un valore tra i 50 e i 70mila euro Il fuoristrada dalla compianta sovrana viene battuto all’incanto da Iconic Auctioneers. La macchina è quella che amava guidare durante le sue gite in campagna e la targa lo conferma.

A cura di Annachiara Gaggino

Il Range Rover della regina Elisabetta

Il Range Rover della regina Elisabetta va all'asta. Il fuoristrada sarà battuto all'incanto da Iconic Auctioneers l'11 novembre in una vendita online. Un pezzo unico che sta facendo gola ad appassionati e turisti di tutto il mondo, per il suo stile estremamente brit e per uno stato di conservazione eccezionale.

Il fuoristrada di Elisabetta II

La macchina è impressa nell'immaginario comune, ed è la stessa che la compianta regina Elisabetta, scomparsa nel settembre dello scorso anno, guidava durante le sue gite in campagna con il fazzoletto annodato attorno al viso e smanicato trapuntato. Il SUV era uno dei preferito della sovrana ed è tenuto in perfette condizioni, tanto sa sembrare nuovo. Un auto del 2004 che conta 177 mila chilometri, caratterizzata da un design elegante e intramontabile.

La regina Elisabetta

Per non lasciare spazio ad equivoci è la stessa casa d'aste a dichiarare chi fosse il precedente proprietario del veicolo, pubblicando anche una foto in cui sia ben visibile la targa "BN04EPU", la stessa che appare nelle immagini con la sovrana. Secondo gli esperti il Range Rover dovrebbe essere venduto per una cifra compresa tra i 57mila e i 70 mila euro.

Elisabetta II, una pilota senza patente

La regina aveva una vera e propria passione per le auto; la sua collezione contava, infatti, oltre a questo SUV, contava anche una Bentley Continental Flying Spur, una Mulsanne e un Suv Bentayga che appena aveva l'occasione guidava in prima persona senza avvalersi di autisti. Più che per le macchine, Elisabetta II amava guidare, di certo non una cosa che ci si aspetta da una regina, ma non era questo il fatto più curioso: la sovrana lo faceva senza aver mai preso la patente. Una passione nata durante la seconda guerra mondiale, quando faceva parte del Women's Auxiliary Service dove si occupava di macchine e motori. Tuttavia, vederla seduta al posto del conducente pur senza patente non l'ha mai resa una fuorilegge, lei di quel documento non ha mai avuto bisogno essendo la licenza di guida rilasciata a suo nome.