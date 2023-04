Ilary Blasi sfida le convenzioni: per la cena romantica indossa la tuta ma con i tacchi a spillo A pochi giorni dal ritorno a L’isola dei famosi Ilary Blasi si gode il relax. Ieri sera è stata a cena fuori e ha “sfidato” le convenzioni in fatto di dress code indossando una tuta con i tacchi alti.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta per tornare in tv per la prima volta dopo il divorzio da Francesco Totti, a partire dalla prossima settimana sarà al timone di una nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che da diversi anni conduce al fianco dell'amico inviato Alvin. Sui social ha documentato i primi preparativi, dalla registrazione del promo in total gold agli scherzi in camerino con tanto di gambaletto color carne, ma ora per lei è arrivato il momento di godersi il relax delle feste di Pasqua. Ieri sera è stata a cena fuori (probabilmente col nuovo fidanzato Bastian) e ha pensato bene di sfidare le convenzioni in fatto di dress code.

La tuta over di Ilary Blasi

Siamo sempre stati abituati a credere che per una romantica cena fuori bisognasse puntare tutto su degli outfit eleganti e glamour ma la verità è che si tratta solo di una convenzione. Ilary Blasi è solo una delle tante ad averla "sfidata" ed è riuscita a dimostrare che si può essere fashion anche con qualcosa di più comodo e casual. Per la serata in un locale romano alla moda ha infatti indossato una tuta sui toni del ruggine, un modello con felpa over con un cut-out sul collo e un paio di pantaloni coordinati a effetto cargo, ovvero con dei tasconi laterali. Per proteggersi dal freddo ha poi aggiunto un maglioncino a collo alto marrone, portandolo sotto la casacca.

Ilary Blasi con la tuta

Ilary Blasi con gli stivaletti dark

A fare la differenza nel look di Ilary Blasi sono stati gli accessori all'insegna del glamour. Niente sneakers o scarpe comode, ha abbinato la tuta a dei vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione a un paio di stivaletti a punta total black. Non è mancato un tocco scintillante ed esuberante con un paio di orecchini maxi tempestati di cristalli, messi in risalto dai capelli portati sciolti e ondulati ma con la fila molto laterale che scopriva l'orecchio. Insomma, la conduttrice non si lascia "ingabbiare" dalle convenzioni: in quante durante le feste riscopriranno il lato glamour di una comoda tuta come ha fatto lei per la serata romantica?

