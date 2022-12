Ilary Blasi in tuta per il pranzo domenicale: affronta il freddo con la pelliccia yeti Ilary Blasi ha passato la domenica con amici e parenti in un ristorante ai Castelli Romani e per l’occasione ha lasciato spazio alla comodità. Tuta, anfibi e maxi pelliccia da yeti: ecco il look cozy per il pranzo fuori porta.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è sui giornali di gossip da mesi: dopo aver fatto parlare di lei con la battaglia legale post-separazione da Francesco Totti, ora pare che abbia ritrovato l'amore al fianco di Bastian, un imprenditore tedesco che somiglia in modo impressionante all'ex marito. Se lo scorso weekend lo ha passato proprio con quest'ultimo in Svizzera, nelle ultime ore ha preferito dedicarsi alla famiglia e alle persone care. È proprio con i figli, la sorella Silvia e un gruppo di amici che ha organizzato un pranzo in un ristorante ai Castelli Romani, approfittandone per sfoggiare un look che ha mixato alla perfezione stile glamour e comodità: ecco cosa ha indossato per il pranzo domenicale fuori porta.

Ilary Blasi con la tuta di lana

Il freddo è arrivato e Ilary Blasi sembra averlo capito bene. Ha passato la domenica nel ristorane Osteria della Stazione ma, nonostante fosse al chiuso, ha deciso di proteggersi dalle temperature gelide con un look che si rivelerà perfetto per l'inverno ormai alle porte. Niente minidress o pantaloni strappati, la conduttrice ha puntato tutto su un completo di lana con maglione e pantaloni coordinati. Sono entrambi in total white ma decorati con una riga arcobaleno sui lati, il pull è classico, ovvero aderente e a girocollo, mentre il pantalone arriva alla caviglia e le fascia le gambe. Per completare il tutto ha scelto un paio di anfibi bianchi modello chelsea, aggiungendo così un tocco rock all'outfit.

Ilary Blasi con la tuta di lana

Le pellicce yeti sono le più calde dell'inverno

Gli accessori anti-freddo indossati da Ilary non sono finiti qui: la conduttrice ha abbinato la tuta a una maxi pelliccia. Si tratta di un modello yeti sui toni del beige, è lungo fino alle caviglie ed è leggermente oversize, dunque ispirato agli anni '80, ed è un vero e proprio must per la stagione Autunno/Inverno 2023. Capelli legati in una coda di cavallo, make-up curato nei minimi dettagli e smartphone appeso al collo, così da essere pronta per postare foto e Stories in real time: la Blasi potrà pure aver puntato sulla comodità per la domenica con le persone care ma non per questo ha rinunciato allo stile. In quanti prenderanno ispirazione da lei per tenersi al caldo durante le gelide mattinate invernali?

