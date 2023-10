Ilary Blasi, chi è la donna “santa” che si è fatta stampare sulla t-shirt Ieri sera Ilary Blasi è tornata a mostrarsi sui social e lo ha fatto con una t-shirt molto originale. Chi è la donna in versione santa che si è fatta stampare sul petto?

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è sempre molto attiva sui social e praticamente ogni giorno posta contenuti con cui racconta la sua normale quotidianità fatta di feste glamour, impegni lavorativi e dolci serate trascorse con i figli. Certo, fino a qualche anno fa non aveva neppure un profilo personale, ma ora le cose sono cambiate e ama instaurare un rapporto diretto con i fan. Nelle ultime ore, ad esempio, si è servita delle Stories per mostrare l'attività a cui si è dedicata nel post cena e ne ha approfittato per immortalare la nuova t-shirt di cui va fierissima. Chi è la donna "santa" che si è fatta stampare sul petto?

Ilary Blasi e la passione per Chi l'ha visto?

Non è la prima volta che Ilary Blasi rivela ai followers la sua passione per Chi l'ha visto?, anzi, ogni volta che comincia una nuova stagione per lei diventa un vero e proprio appuntamento fisso, tanto da aver dedicato spesso più di una Stories all'evento. Ieri lo ha riconfermato e, dopo aver sintonizzato il televisore su Rai 3, ha cominciato a godersi la nuova puntata stesa sul divano. La cosa particolare è che, dopo aver fatto un primo piano sulla conduttrice Federica Sciarelli, si è scattata un selfie in versione casual e casalinga, rivelando la t-shirt a tema che ha indossato per l'occasione.

Ilary Blasi con la nuova t–shirt

La nuova t-shirt di Ilary Blasi

Con estremo orgoglio Ilary ha approfittato del mercoledì sera (e della diretta di Chi l'ha visto?) per mostrare ai fan la sua nuova t-shirt: si tratta del classico modello bianco a girocollo e con le maniche corte ma con una stampa nera e gold sul petto. Cosa raffigura? Il mezzo busto di Federica Sciarelli in versione santa. Nella didascalia ha scritto semplicemente "Chilhavisters", facendo riferimento al fatto che è una assidua sostenitrice del programma. In molti hanno creduto che Ilary si fosse servita del capo per mandare una "frecciatina" alla Rai nella speranza di essere assunta ma la verità è che ha solo voluto rendere omaggio a una delle donne della tv che più ama.