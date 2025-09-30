Il regalo “magico” di Kate Middleton a George, Charlotte e Louis: un giorno sul set di Harry Potter

Kate Middleton ha voluto fare un regalo speciale ai figli mentre il marito William era a Balmoral con Carlo: li ha portati sul set della nuova serie di Harry Potter, facendogli vivere delle esperienze magiche e speciali.

Kate Middleton è tornata ufficialmente agli impegni pubblici dopo l'estate ma, a differenza degli scorsi anni, ha ridotto all'osso gli eventi istituzionali a cui deve presenziare. Dopo aver sconfitto la malattia, si è infatti resa conto di voler trascorrere più tempo con i figli, l'unica cosa davvero importante della sua vita, ed è per questo che spesso rinuncia con piacere ai suoi "doveri" da principessa. Nelle ultime ore ha fatto qualcosa di davvero speciale per i piccoli George, Charlotte e Louis: gli ha regalato una giornata a tema Harry Potter, portandoli sul set della nuova serie che lo vedrà protagonista.

Dove si trova il set di Harry Potter

Mentre il principe William era impegnato a Balmoral con re Carlo, Kate Middleton ha pensato bene di organizzare qualcosa di speciale per i figli. Con l'aiuto della tata Maria Teresa Borrallo, è riuscita a portarli sul set della nuova serie di Harry Potter, quella realizzata dalla HBO che arriverà in tv nei primi mesi del 2027. Dove si trova il mondo magico del maghetto di J. K. Rowling? Nei pressi di Adelaide Cottage, dove attualmente vivono i principi del Galles, per la precisione in un angolo del Windsor Garden Park. George, Charlotte e Louis non solo hanno visitato i luoghi che appariranno nelle puntate, hanno anche ascoltato le spiegazioni del regista Mark Mylod e infine hanno assistito alla registrazione di alcune scene, facendo amicizia con Dominic McLaughlin, l'attore di 11 anni che ricoprirà i panni di Alastair Stout. Il piccolo Louis, inoltre, ha potuto fare una giro sull’iconico treno Hogwarts Express.

Com'è nata la passione per Harry Potter di George, Charlotte e Louis

Com'è nata la passione dei principini per Harry Potter? Le storie del mago di J. K. Rowling hanno sempre appassionato grandi e piccini ma la cosa che in pochi sanno è che è stato nonno Carlo a trasmettere questo amore ai nipoti. Il re, infatti, ha sempre letto a George, Charlotte e Louis alcuni dei passi chiave della storia, mettendo addirittura alla prova le sue doti di attore. Non sorprende, dunque, che ad oggi i principini abbiano visto tutti i film della saga, accogliendo con felicità ed entusiasmo il regalo di mamma Kate. Il dettaglio che non è passato inosservato ai sudditi? La principessa ha partecipato in prima persona alla visita, dando prova di voler partecipare attivamente all'educazione dei figli, proprio come fece Lady Diana con William ed Harry.