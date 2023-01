Il piumino dell’inverno 2023 è oversize: come abbinare i modelli puffy La tendenza più calda dell’Autunno/Inverno 2022-23? I piumini puffy, morbidi e voluminosi, perfetti per essere alla moda anche sottozero.

A cura di Beatrice Manca

Gennaio è arrivato e l'inverno, stando alle colonnine di mercurio, è decisamente entrato nel vivo. Se la mattina non riuscite a uscire da sotto il piumone e vorreste portare la coperta ovunque con voi, la moda Autunno/Inverno 2022-23 ha la soluzione per voi: i piumini imbottiti oversize, la tendenza anti freddo per eccellenza.

I piumini puffy sono il must have dell'inverno 2023

Caldo e avvolgente, il piumino ‘puffy' è l'armatura di cui abbiamo bisogno per le giornate più fredde, quando temporali e vento ci fanno venir voglia di starcene al caldo in casa. Che sia corto o lungo, la tendenza che arriva dalle passerelle Autunno/Inverno 2022-23 alza il volume: i piumini più cool della stagione sono oversize. Dolce&Gabbana avvolge le sue modelle in lunghi piumini geometrici, effetto cocoon, mentre Off-White punta su modelli corti con maxi collo.

Il piumino oversize di Dolce&Gabbana

Jacquemus e Dsquared2, sul fronte opposto, propongono piumini candidi, con cappuccio e dettagli in shearling, perfetti per look total white da sfoggiare in montagna.

Il piumino di Jacquemus

Come abbinare il piumino oversize

Il piumino oversize corto e imbottito spopola tra le star: Hailey Bieber e Kendall Jenner sono fan del modello padded di Loewe, corto e voluminoso. Il bomber puffy è perfetto per look casual e metropolitani: si indossa su baggy jeans o pantaloni cargo con una semplice t-shirt bianca, come fanno le star, ma non sfigura neanche sui pantaloni della tuta. Sneakers chunky e occhiali da sole faranno il resto.

Kendall Jenner con un piumino Loewe

I piumini lunghi e oversize, avvolgenti come una cappa, si indossano giocando sui contrasti: minidress, stivali cuissard e tracollina colorata, oppure catsuit aderente e chunky boots. Il freddo, da oggi, non vi fermerà più!