Il nude look di Bianca Balti: festeggia i 40 anni coperta solo di cristalli e piume Bianca Balti ha compiuto 40 anni e per l'occasione è tornata a Milano con le figlie. Ne ha approfittato per festeggiare con gli amici, sorprendendo tutti con uno scintillante abito nudo di cristalli e piume.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 19 marzo 2024, è stata una giornata speciale per Bianca Balti: non solo ha compiuto 40 anni, ha anche celebrato il suo primo ventennio di carriera. Quale migliore occasione di questa per organizzare un party folle? La modella ha voluto prendersi una temporanea pausa da Los Angeles, per il compleanno è tornata a Milano con le figlie Matilde e Mia, riunendo tutti gli amici e i colleghi più cari per una serata all'insegna del glamour. Tra festoni a forma di 40, fuochi d'artificio, scintillii e danze scatenate, Bianca ha dimostrato di non aver perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono: ecco cosa ha indossato per la festa.

Il party total white di Bianca Balti

Modella di fama internazionale con un passato da squatter ribelle, icona di bellezza dal fascino irresistibile, mamma premurosa e amorevole: la vita di Bianca Balti è stata ricca di emozioni e i suoi primi 40 anni non potevano che essere festeggiati "col botto".

Bianca Balti compie 40 anni

Al suo fianco ha voluto le figlie e gli amici più cari, da Giulia Salemi a Marco Mengoni, li ha invitati tutti in un locale milanese nella Galleria Vittorio Emanuele II, per l'occasione allestito con luci soffuse, festoni e scintillii.

La prima torta

Il tema sembrava essere il total white, visto che gli ospiti si sono vestiti tutti di bianco, anche se non sono mancati i fuochi d'artificio e le torte pink personalizzate con le scritte in inglese "Quaranta e ancora non capisco le battute" e "Troppo giovane per il botox".

La seconda torta

L'abito nudo di Bianca Balti

Bianca Balti non ha rinunciato al glamour per la sua festa di 40 anni, anzi, ha osato con trasparenze e dettagli appariscenti, trasformandosi nell'assoluta regina della serata. Ha indossato uno splendido abito nudo di The Attico, un modello con il reggiseno gioiello con le coppe bianche da cui cadono fili di cristalli che lasciano sia la silhouette che l'intimo in vista.

Il nude look di The Attico di Bianca Balti

A renderlo ancora più esuberante sono gli orli tempestati di piume. Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione le pumps a effetto specchio sempre di The Attico, e una collana choker scintillante. Capelli sciolti e ondulati, make-up naturale e grinta da vendere: Bianca ha mantenuto intatti il suo fascino e il suo animo ribelle.

Bianca Balti in The Attico