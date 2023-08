Il matrimonio di Rita Ora e Taika Waititi: la cantante svela i tre abiti da sposa con pizzo e velo Le nozze organizzate in due settimane, l’abito comprato all’ultimo minuto e una cerimonia con soli 8 invitati: a un anno di distanza, Rita Ora racconta i segreti del suo matrimonio.

A cura di Beatrice Manca

foto di archivio

La cantante Rita Ora e il regista Taika Waititi hanno festeggiato un anno di matrimonio: la coppia si è sposata con una cerimonia segretissima e, fino a questo momento, non avevano condiviso neanche una foto, né un dettaglio delle nozze. Silenzio assoluto su ospiti, location e abiti. Solo ora, in una lunga intervista a Vogue Wedding, Rita Ora ha finalmente mostrato l'abito da sposa (anzi: gli abiti da sposa, tre in tutto) e ha svelato tutti i dettagli dei preparativi: delle nozze da record, organizzate in due settimane, con solo otto invitati e l'abito comprato all'ultimo minuto in un negozio.

Rita Ora ha fatto la proposta al marito Taika Waititi

Anche se i due si sono conosciuti a un barbecue nel 2018, Rita Ora e Taika Waititi hanno cominciato a frequentarsi solo nel 2021. Un anno dopo, Rita Ora ha infranto le convenzioni facendo la proposta di matrimonio al fidanzato che, racconta a Vogue, "ha detto di sì all'instante". La coppia non voleva aspettare un minuto di più, tanto da organizzare il tutto in giardino, a Los Angeles. La coppia ha detto di essersi divertita a leggere i titoli di giornale che affermavano che le nozze erano state celebrate a Londra, o a Parigi, quando in realtà non si erano mai mossi dalla loro città. In totale c'erano otto invitati, un piccolo gruppo di amici, mentre il resto delle famiglie era collegata su Zoom. Il tutto, raccontano, è stato all'insegna della semplicità e della leggerezza: la serata è finita con una serenata improvvisata da un sosia di Elvis (un regalo di nozze di amici).

L'abito da sposa monospalla di Rita Ora

Se di solito le prove degli abiti da sposa richiedono mesi di tempo, Rita Ora ha risolto tutto nel giro di un pomeriggio di shopping. La cantante indossava un abito monospalla di Tom Ford in pizzo bianco, dalla silhouette aderente impreziosita da fiocchi. Una linea classica e al tempo stesso molto contemporanea, vivacizzata dal gioco di trasparenze. L'abito era completato da un lungo velo e da gioielli Lorraine Schwartz. Non poteva mancare qualcosa di prestato: la sorella Elena ha allacciato al polso della sposa il bracciale di perle con cui si sposò la madre. Lo sposo invece ha scelto un completo blu di Brunello Cucinelli con giacca doppiopetto, cravatta abbinata e un fiore all'occhiello. Per la sposa niente bouquet, ma una sola rosa tenuta in mano durante la cerimonia.

I due abiti di Rita Ora per il party di nozze

Anche se la cerimonia è stata molto intima e rilassata, Rita Ora ha comunque voluto divertirsi con vari cambi d'abito durante tutta la serata. Il secondo abito da sposa, sempre firmato Tom Ford, era un modello dalla scollatura profonda adornata da rouches, mentre il terzo look era composto da blusa, pantaloni e un paio di scarpe con plateau. Rita Ora ha concluso la serata scatenandosi in un duetto con il sosia di Elvis, con la camicia aperta che rivelava la lingerie in pizzo. Per tutta la serata la popstar ha tenuto i capelli sciolti con morbide onde retrò su cui brillava un fermaglio scintillante. Taika Waititi e Rita Ora rappresentano una delle coppie più sorprendenti di Hollywood e il loro matrimonio rispecchiava perfettamente la loro personalità, dimostrando che non c'è bisogno di mesi di pianificazione e spese folli per vivere una giornata indimenticabile.