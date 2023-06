Il matrimonio di Naomi Watts e Billy Crudup: abito bianco di pizzo per la sposa Da sempre riservati sulla loro relazione Naomi Watts e Billy Crudup si sono sposati in gran segreto. La sposa ha scelto un abito bianco tradizionale senza velo.

A cura di Giusy Dente

Naomi Watts e Billy Crudup

C'è chi organizza matrimoni in grande stile e in presenza di un gran numero di invitati e c'è chi, come Naomi Watts, fa le cose in gran segreto per poi dare l'annuncio a cose fatte! L'attrice ha confermato di aver sposato il compagno Billy Crudup.

Naomi Watts ha detto sì

Naomi Watts dopo una breve relazione con Heath Ledger, è stata per oltre 10 anni la compagna dell'attore Liev Schreiber, con il quale ha avuto due figli nati rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Dal 2018 è legata all'attore Billy Crudup, conosciuto sul set della serie Netflix Gypsy. I due sono stati sin dall'inizio molto riservati circa la loro relazione, hanno mantenuto sempre un profilo molto basso. Entrambi hanno preferito stare lontano dall'esposizione mediatica, facendosi anche vedere poco insieme agli eventi di gala.

Naomi Watts in Oscar de la Renta, scarpe Gianvito Rossi

Il primo red carpet, quello in cui hanno debuttato come coppia, è stato nel 2022 ai SAG Awards. Anche di recente, quando al dito dell'attrice era comparso un anello, non ha mai voluto rispondere alle domande su un possibile matrimonio imminente. I due sono stati avvistati in abiti da cerimonia e con un inequivocabile bouquet di fiori, mentre facevano ritorno nel loro appartamento di New York City. A distanza di qualche ora è stata l'attrice stessa a confermare le voci sempre più insistenti: ha detto sì!

Naomi Watts in Oscar de la Renta

Naomi Watts e Billy Crudup si sono sposati in gran segreto, senza che nulla trapelasse nei giorni precedenti. Completo blu con camicia bianca per lui (senza cravatta), vestito bianco per lei (senza velo). La sposa, con l'aiuto della stylist Jeanann Williams, ha scelto una creazione firmata Oscar de la Renta: un abito di pizzo con scollatura rettangolare che ha abbinato a un paio di sandali dorati di Gianvito Rossi.