Il matrimonio di Alvaro Soler e Melanie Kroll: gli sposi vestono coordinati in bianco Alvaro Soler e Melanie Kroll si sono sposati a fine maggio ma solo oggi hanno condiviso le foto del matrimonio. Per pronunciare il fatidico sì si sono vestiti in coordinato in bianco: ecco tutti i dettagli dei look bridal.

A cura di Valeria Paglionico

Ph. Katarina Fedora

Alvaro Soler è stato uno dei re dei tormentoni estivi degli ultimi anni, ha scalato le classifiche con hit come El mismo sol e Sofia, ma in questo 2023 pare essersi preso una pausa dalla musica, il motivo? Sembra aver dato priorità alla sua vita sentimentale. Il mese scorso ha sposato la fidanzata Melanie Kroll, modella e istruttrice di fitness tedesca, ma solo nelle ultime ore si è servito dei social per condividere le prime immagini del grande evento. I due si sono lasciati fotografare dopo aver pronunciato il fatidico sì, apparendo felici, sorridenti e glamour mano nella mano: ecco tutti i dettagli del matrimonio da sogno.

Le nozze di Alvaro Soler e Melanie Kroll

La vita sentimentale di Alvaro Soler è stata decisamente tormentata negli ultimi anni: per 19 anni è stato fidanzato con Maria, la ragazza a cui ha dedicato la canzone Sofia che però lo ha lasciato per un altro. Poco dopo ha ritrovato l'amore al fianco della cantante Sofia Ellar, con cui è stato insieme per 5 anni ma con la quale la relazione è arrivata lo stesso al capolinea. Lo scorso anno a giugno la sua vita è cambiata: ha incontrato Melanie Kroll, modella tedesca e istruttrice di fitness, ed è stato proprio con lei che ha voluto compiere il grande passo. Il 23 maggio hanno pronunciato il fatidico sì durante una cerimonia top secret. Non si conosce né la location del matrimonio, né la lista degli invitati, l'unica cosa certa è che i due si sono lasciati fotografare sullo sfondo di un panorama principesco da Katarina Fedora tra sorrisi complici e petali di rose bianche.

Melanie Kroll in Rosa Clarà (Ph. Katarina Fedora)

Gli abiti da sposa della modella tedesca

Cosa hanno indossato i due sposini per il matrimonio? Si sono vestiti in coordinato in total white. Il cantante spagnolo ha puntato sul classico smoking ma declinato in bianco con giacca doppiopetto, pantaloni classici, camicia e papillon in tinta. L'unico dettaglio in contrasto erano le scarpe stringate in vernice nera. Melanie ha affidato i suoi look bridal al marchio Rosa Clará, che ha firmato per lei due diversi abiti candidi. Il primo è una sirena plissettata con lo scollo a V, le spalline sottili e un maxi strascico rimovibile che è stato applicato sulle spalle durante la cerimonia. Il secondo, invece, è un'esplosione di scintillii: un tubino alla caviglia tempestato di paillettes bianche con scollatura profonda e maxi spacco laterale. Sandali col tacco, capelli sciolti e ondulati, make-up minimal: Melanie ha fatto trionfare la semplicità.