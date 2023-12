Il galateo dei regali di Natale: 9 consigli per non sbagliare durante le feste Ci sono delle buone pratiche da rispettare anche per i regali di Natale: ecco i 9 consigli stilati dall’Accademia italiana del Galateo per il dono perfetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale è ormai alle porte e sono molte le persone che stanno cercando di ultimare gli ultimi regali. L'Accademia italiana del Galateo ha stilato una lista di 9 consigli per non cadere in errori banali dettati dalla fretta di comprare qualcosa. Ecco tutto quello che dovete sapere se non volete sbagliare il regalo di Natale per amici e parenti.

9 consigli per il regalo di Natale perfetto

Mai dimenticare il biglietto. A volte sarà più gradito del regalo stesso – Che sia una frase semplice o una dedica più strutturata, anche il biglietto vuole la sua parte. Un'aggiunta necessaria per fare bella figura al di là dell'oggetto regalato.

Un libro è sempre una buona soluzione ma è meglio optare per un titolo già letto o dal significato particolare – Un libro è sempre un regalo perfetto ma, per dare valore al vostro regalo, è buona regola scegliere un libro già letto o che per voi ha un valore affettivo che volete condividere.

Regalare piante sì, ma solo se ne avete vista almeno una in casa di chi dovrebbe riceverle – Regola numero uno: le piante è meglio regalarle a chi ha un vero pollice verde, altrimenti saranno abbandonate al loro destino.

Con il cibo si va sul sicuro: sì al locale, no all’esotico – Le ceste sono un classico che non può mai mancare nel tradizionale scambio di regali. Se avete deciso di regalare un prodotto enogastronomico meglio andare sul sicuro e scegliere qualcosa a chilometro zero, che potete comprare nella vostra città.

Sì al superfluo, ma solo nei regali. Dimenticate il “dono utile" – Non è un invito al consumismo, ma Natale è un'occasione per uscire dall’ordinario. Insomma, nessuno mette in dubbio che i calzini servano sempre, ma a Natale potete dare spazio alla fantasia.

Superfluo sì, brutto no : attenzione alle suppellettili – I regali superflui vanno bene ma senza esagerare. Non comprare chincaglierie strane o troppo bizzarre, restate su qualcosa che la persona potrebbe comunque trovare piacevole.

Vietati i dettagli sull’acquisto del vostro dono – Una volta donato il regalo, meglio non dilungarsi in dettagli non necessari. Non è elegante sottolineare quanto è ricercato ed esclusivo il vostro regalo.

“Home made” sì, ma con attenzione: una dose di autocritica non guasta – Dimenticatevi i piccoli lavoretti delle scuole elementari. I regali fatti a mano sono apprezzati, ma meglio non esagerare, tenete sempre alto il vostro livello di autocritica.

Attenzione anche al pacchetto: fa parte del regalo – Anche il pacchetto vuole la sua parte. Fiocchi e nastrini sono necessari per un regalo di Natale speciale. Meglio un bel pacchetto semplice fatto da voi che uno anonimo con il nome del marchio.