I tatuaggi di Aka7even sulle mani e il loro significato Aka7even è uno dei Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano “Perfetta così”. Ha raggiunto il successo nel 2021 grazie ad Amici di Maria De Filippi e non sorprende che abbia fatto un tatuaggio sulle mani per celebrare questo periodo felice: ecco cosa rappresenta.

Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, è uno dei Big in gara della 72esima edizione del Festival di Sanremo, al quale partecipa con il brano Perfetta così. Si tratta della sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, ha infatti raggiunto il successo nel 2021 grazie ad Amici di Maria De Filippi e da allora, sebbene non si sia aggiudicato la vittoria durante la finalissima, è riuscito lo stesso a scalare le classifiche nazionali con le sue hit. Da quando ha lasciato la nota scuola di Canale 5 non ha abbandonato lo stile urban fatto di abiti over, sneakers e catene al collo ma c'è un dettaglio inedito che ha attirato le attenzioni dei followers: il cantante ha fatto un nuovo e originale tatuaggio che celebra l'incredibile notorietà raggiunta.

Aka7even: cosa ha tatuato sulle mani?

Aka7even si è ritrovato catapultato nel mondo dello spettacolo dopo aver provato per molti anni a sfondare con la sua musica. Dopo il successo raggiunto da Amici è riuscito a realizzare i suoi più grandi sogni: calcare i palcoscenici musicali più ambiti, scalare le classifiche nazionali e sbarcare a Sanremo. Cosa è cambiato da quando era al talent a oggi? Non solo ha detto addio ai capelli bicolor con il ciuffo biondo, tornando al suo colore naturale, ha anche fatto un nuovo tatuaggio sulle mani. Su ogni dito si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile una lettera del suo nome d'arte e mostra con orgoglio il tattoo ogni volta che tiene il microfono tra le mani.

Il tatuaggio sulle mani di Aka7even

Il significato del tatuaggio di Luca Marzano

Era da anni che Luca Marzano provava a raggiungere il successo inseguendo la sua passione per la musica, basti pensare al fatto che nel 2017 partecipò a X-Factor, sorprendendo tutti con una cover al pianoforte di When I was your man di Bruno Mars. Arrivò fino ai Bootcamp ma purtroppo non riuscì ad andare oltre. Nonostante gli altri singoli rilasciati dopo quell'esperienza televisiva, solo quando si è presentato ad Amici le cose sono cambiate. Al talent è apparso con un look rivoluzionato e dal mood urban, anche se a fare la differenza è stato il nuovo nome d'arte Aka7even, diventato il simbolo del rinnovamento. È proprio per questo che non ha potuto fare a meno di imprimere sulla pelle lo pseudonimo che l'ha aiutato a raggiungere il successo: al di là di come si evolverà la sua carriera, porterà per sempre sulla pelle un simbolo di questo periodo felice e soddisfacente.

I tatuaggi di Aka7even su braccia e collo

I tatuaggi sulle mani non sono gli unici impressi sulla pelle di Aka7even, ne ha anche altri sparsi sul corpo e risalgono al periodo precedente ad Amici. Ha una croce dietro l'orecchio, un grosso tattoo sul braccio (sembra essere una scritta stilizzata ma il cantante non ne ha mai spiegato il significato) e infine dietro al collo si è fatto tatuare la scritta 6 PM, ovvero il titolo del suo singolo del novembre 2021.