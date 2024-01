I regali di Carlo ha Natale: il re regala ai suoi cari una sciarpa con un significato particolare Il giorno di Natale diversi componenti della famiglia reale sono stati visti sfoggiare una sciarpa gialla e grigia. L’accessorio donato dal sovrano è stato disegnato proprio da lui, nell’ambito di una collaborazione benefica di sostenibilità ambientale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Carlo e Camilla a Sandringham il giorno di Natale

Il giorno della messa di Natale che si celebra tradizionalmente a Sandringham un dettaglio non è passato inosservato ai più attenti. Tra i look sfoggiati dai membri della famiglia reale si è fatta notare una sciarpa, indossata da diversi partecipanti alla passeggiata. Dalla principessa Anna, alla nipote Lady Louise Windsor, fino al cugino, il conte di Snowdon, si sono coordinati con questo accessorio donatogli proprio da re Carlo. Un regalo ricco di significato e molto personale, in quanto è stato disegnato dal sovrano in persona.

La principessa Anna il giorno di Natale

La sciarpa realizzata da re Carlo III

Realizzata in lana merino, la sciarpa Heritage Highgrove è frutto della collaborazione tra la società del re e della regina Highgrove (che, in occasione dell'incoronazione, aveva prodotto un foulard commemorativo in partnership con Burberry), l'organizzazione benefica del sovrano, la King's Foundation (ex Prince's Foundation) e il lanificio scozzese Johnston of Elgin, un'azienda certificata B-Corp, che garantisce il rispetto degli standard ambientali e sociali.

Lady Louise Windsor il giorno di Natale a Sandringham

La sciarpa è stata disegnata per festeggiare un traguardo importante: gli undici anni dalla Campaign for Wool, di cui Carlo III è patron, un progetto che ha l'obiettivo di educare i consumatori ai vantaggi della lana. Decorata con il tradizionale motivo principe di Galles, intrecciato sopra una decorazione a quadri Shepherd ingrandita ed è caratterizzata da un giallo intenso e un grigio dai tono freddi, colori che si sono ispirati a quelli presenti dei giardini di Highgrove.

Dove comprare la sciarpa

L'accessorio disegnato dal re sarà in vendita verso fine aprile 2024 ma può già essere preordinata sul sito ufficiale di Highgrove Gardens e quello di Johnstons of Elgin al costo di 115 sterline (pari a 133 euro) e il 10% di tutte le vendite verrà devoluto dalla King's Foundation a cause ambientali. L'impegno green di Carlo III, d'altronde non è una novità.

La principessa Anna e il marito Timothy Laurence il giorno di Natale

Da sempre sensibile alle tematiche ecologiche, già quando era principe di Galles, ha votato la causa con diversi progetti. Quest'anno il re ha voluto coinvolgere anche i suoi familiari, che lo hanno sostenuto proprio il giorno di Natale sfoggiando la sua creazione. Oltre alla principessa Anna, anche il marito Timothy Laurence, con cui ha recentemente festeggiato 31 anni di matrimonio, si è unito alla passeggiata indossando la questa sciarpa.