Hunter Schafer con il corpo coperto solo di cristalli: il look nude per la prima di Hunger Games Hunter Schafer è tra le protagoniste di Hunger Games, La ballata dell’usignolo e del serpente e non poteva mancare alla prima tenutasi a Los Angeles. Sul red carpet ha sfilato completamente coperta di cristalli, dando prova di essere una diva capace di fondere arte e moda.

A cura di Valeria Paglionico

Il 14 novembre è arrivato in tutti i cinema italiani Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, prequel della nota saga fantascientifica distopica che questa volta vede come protagonista il presidente Coriolanus Snow da giovane, ovvero prima che diventasse il tiranno di Panem. A poche ore dal gran ritorno sul maxi schermo il film è stato presentato ufficialmente a Los Angeles, per la precisione al TCL Chinese Theatre, dove il cast al completo ha sfilato su uno sfavillante red carpet. Ad aver attirato tutti i riflettori su di sé è stata Hunter Schafer, apparsa super scintillante per l'atteso evento: ecco i dettagli del suo look di cristalli.

Lo stile tra il gothic e il glamour di Hunter Schafer

Hunter Schafer è la modella transgender che ha conquistato i panni di Jules Vaughn di Euphoria, la serie tv di HBO in cui recita al fianco di Zendaya. Oggi ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: è Tigris nel film Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente. Non poteva mancare, dunque, alla prima hollywoodiana, dove è riuscita a incantare tutti con la sua bellezza e col suo stile glamour. Abbandonato Law Roach, l'ex stylist che seguiva sia lei che Zendaya ma che si è ritirato tra accuse e polemiche, ha deciso di affidarsi alla visionaria Dara, che per la tradizionale sfilata sul red carpet dell'anteprima del film ha pensato bene di mixare scintillii, gothic e sensualità. L'attrice ha ridefinito il concetto di lusso moderno ricoprendosi di cristalli con uno dei look della collezione Pre-Fall 2023 di Alexander McQueen.

Hunter Schafer in Alexander McQueen

Hunter Schafer, icona fashion che fonde arte e moda

L'abito indossato da Hunter alla prima del film è una lunga sirena di tulle grigio interamente ornata con dei cristalli silver ricamati che hanno dato vita a un iper femminile effetto vedo non vedo. Si tratta di un modello con la gonna asimmetrica, lo strascico e una serie di tagli cut-out che hanno lasciato la pelle nuda lungo tutta la silhouette.

Hunter Schafer coperta di cristalli

A rendere ancora più prezioso l'outfit sono stati gli accessori, naturalmente tutti decorati con cristalli coordinati, dagli stivali col tacco a spillo che brillavano a ogni passo ai bracciali chandelier e ai maxi orecchini pendenti. Capelli sciolti e lisci, make-up smokey curato da Sandy Ganzer e sguardo penetrante: l'attrice ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di stile capace di fondere arte e moda.