Harry Styles si è rasato: il nuovo look fa impazzire di social L’ex One Direction è stato immortalato con i capelli tagliati a zero in occasione di un concerto a Las Vegas.

A cura di Arianna Colzi

Harry Styles è ormai un'icona di stile indiscussa. A renderlo un'icona hanno contribuito i suoi celebri capelli castani, prima ricci poi mossi, ormai inconfondibili. In una delle sue ultime apparizioni pubbliche, il concerto degli U2 a Las Vegas, il cantante sembra però aver detto addio ai suoi ricci per una rasatura a zero: un cambio di look davvero radicale.

Una delle ultime apparizioni pubbliche del 2023 di Harry Styles

Harry Styles al concerto degli U2 con i capelli tagliati a zero

T-shirt bianca, accompagnato dalla nuova fidanzata l'attrice Taylor Russell, Harry Styles è stato immortalato da alcuni fan alla data degli U2 allo Sphere di Las Vegas. Sui social subito sono andate virali le foto del cantante con i capelli tagliati a zero. L'addio ai tanto amati ricci sembra lasciar intuire l'arrivo di un nuovo stile per il cantante, i cui look sono curati dallo stylist Harry Lambert.

L'ex One Direction non sarebbe il primo a far coincidere un cambio di look con l'arrivo di un nuovo progetto discografico che, però, non è ancora stato annunciato. Sicuramente adesso l'attenzione dei fan è più alta che mai, visto che su Twitter non sono mancati i commenti sorpresi. I riccioli castani, infatti, erano stati il segno distintivo di Harry Styles dal debutto con la boy band fino alla sua carriera di cantante solista e poi di attore.