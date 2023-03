Harry Styles dice addio alle paillettes: per allenarsi indossa la t-shirt degli One Direction Harry Styles si è mostrato in una versione davvero inedita nelle ultime ore. Ha messo temporaneamente da parte le paillettes e i completi colorati, mostrandosi in versione sportiva con una t-shirt degli One Direction.

A cura di Valeria Paglionico

Harry Styles è ormai uno dei cantanti più apprezzati e seguiti al mondo e, complice l'incredibile successo da solista, non sorprende che in molti abbiano dimenticato il suo passato negli One Direction, la boyband di cui faceva parte all'inizio degli anni 2000 insieme a Zayn Malik. Di recente, però, è stato lui a ricordare il dettaglio ai fan. Sui social ha condiviso una foto in un'inedita versione cozy: ha abbandonato le paillettes, le giacche griffate e i look scintillanti, per allenarsi ha puntato tutto su una t-shirt casual dedicata proprio al gruppo che lo ha reso famoso.

Harry Styles in versione sportiva

È da diversi anni che Harry Style ha rivoluzionato il suo stile: tra paillettes, jumpsuit di pizzo trasparente, crop top e completi colorati e scintillanti, è diventato icona genderless e glamour. Sul palco siamo abituati a vederlo sofisticato e griffato ma com'è nella vita privata. A rivelarlo è stato lui stesso sui social, dove proprio di recente ha condiviso un selfie realizzato a fine allenamento. Sullo sfondo ci sono pesi e palloni da yoga, mentre in primo piano c'è lui col viso coperto dallo smartphone e indosso t-shirt, bermuda sportivi e sneakers fluo portate con i calzettoni a vista.

Harry Styles con la t–shirt degli One Direction

La t-shirt degli One Direction

Il motivo per cui il selfie è finito al centro dell'attenzione dei media? Non solo ad oggi è insolito vedere Harry in versione cozy, il cantante ha anche ricordato il suo passato con la stampa sulla t-shirt. Si tratta del classico modello di cotone a maniche corte ma la cosa particolare è che sul petto ci sono i visi di tutti gli One Direction, lui compreso. Il capo sembra provenire dal tour Up All Night del 2012 e mostra i 5 cantanti da giovanissimi agli esordi della loro carriera. L'unico piccolo "inconveniente" è che Harry ha rimosso la Stories pochi secondi dopo averla postata, cosa che ha fatto infuriare i fan, che hanno creduto si trattasse un gesto per rinnegare le sue origini.