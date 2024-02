Gli eventi della Milano Fashion Week 2024: le feste e i party da non perdere sabato e domenica Feste, eventi e cocktail party e ovviamente tante sfilate, da Giorgio Armani a Dolce&Gabbana: cosa fare nel finesettimana della Milano Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Una sfilata della Milano Fashion Week 2024

La Milano Fashion Week ha preso il via il 20 febbraio 2024 e si concluderà lunedì 26. Gli eventi, le feste e i cocktail party non sono mancati in questi primi quattro giorni, ma la città si prepara ad accogliere il weekend, con le giornate di sabato e domenica ricche di attività in giro per Milano. Oltre agli eventi tante anche le sfilate in questi ultimi due giorni della Settimana della Moda: da Ferragamo a Dolce&Gabbana, passando per Bottega Veneta e Giorgio Armani.

Gli eventi in programma sabato 24 febbraio

Sabato 24 febbraio il designer Francesco Murano, in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust e Lineapelle, presenta "Agorà, una relazione tra il corpo e lo spazio". La collezione sarà presentata dalle 11 alle 14 a Palazzo Giureconsulti, in piazza Mercanti 2, a Milano. L'evento, a cui si accede solo con invito, sarà preceduto da un talk tra le 10.30 e le 11. Dalle 11 alle 13.30 in Triennale Milano, il fotografo Juergen Teller presenta il suo ultimo libro I need to live con un firmacopie e un'esibizione. L'evento sarà aperto al pubblico.

Self-Portrait with pink shorts and balloons, Paris 2017. Juergen Teller

Dalle 17 alle 20 di sabato 24 febbraio Federico Cina presenta Tor-tel-lì-no, appuntamento dedicato al lancio delle nuove variante di colore della borsa Tortellino e Mini Tortellino: l'evento, aperto al pubblico, è in via Pier Candido Decembrio. Dalle 18 alle 22 tocca a Malo presentare la collezione Autunno/Inverno 2024-25 in occasione dell'apertura della nuova boutique, in via della Spiga 30. L'evento, su invito, è seguito da un cocktail privato.

La Mini Tortellino bag di Federico Cina

Le feste in calendario domenica 25

Domenica 25 febbraio si concludono gli eventi della Milano Fashion Week con uno degli appuntamenti più attesi. Dalle 20 alle 23 si tengono i Black Carpet Awards, la seconda edizione della manifestazione che ha debuttato lo scorso anno e che ha lo scopo di celebrare i talenti e le voci che vengono troppo spesso marginalizzati nei seguenti settori: Moda, Design, Arte, Food, Musica, Tecnologia, Business, Sport e Cinema. La location dell'evento, a cui si accede solo su invito, è stata comunicata nell'invito.