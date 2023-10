Giulia Valentina sceglie un look disco per la festa di compleanno in casa L’influencer ha organizzato un party per il compleanno con gli amici scegliendo un outfit scintillante composto da top e gonna midi.

A cura di Arianna Colzi

Giulia Valentina

Giulia Valentina compie 33 anni. L'influencer ha festeggiato il compleanno con gli amici di sempre, tra cui Paola Turani e Paolo Stella, con una semplice festa in casa allo scoccare della mezzanotte. L'outfit, documentato in un post su Instagram, unisce il mood disco con l'atmosfera rilassata di un party casalingo. Come mostrato nelle stories, il dress code all "Hotel GV" (come scritto nell'invito al compleanno) era "no shoes in the house": niente scarpe, solo comodità.

Giulia Valentina con i suoi due chihuahua

Giulia Valentina, quanto costa l'outfit del compleanno

Classe 1990, Giulia Valentina ha festeggiato il 33esimo compleanno con gli amici e le inseparabile "wawe", i suoi due chihuahua. La cura per i dettagli non è mancata, così come l'ironia tipica dei post dell'influencer: sopra la torta, infatti, campeggiava la scritta "basta scrivere cose sulle torte", scherzando sulla recente tendenza delle celebrities (e non solo) di scrivere frasi divertenti sulle torte di compleanno.

La torta di Giulia Valentina

Per l'occasione, Giulia Valentina ha scelto un look con gonna midi e top smanicato bianco. L'outfit semplice ed elegante nasconde la sua anima fashion.

Il look di Giulia Valentina

La gonna longuette in pelle laminata con motivo intrecciato, infatti, è firmata Bottega Veneta: sul sito del brand è venduta a 4.700 euro. Il capo fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-24 del brand firmato Matthieu Blazy. Il top bianco a costine con logo è firmato Prada e costa 750 euro.