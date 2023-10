Giulia Stabile con le pantofole a forma di piedi: quanto costano le scarpe scultura Siamo ormai abituati a vedere Giulia Stabile super glamour sui diversi palcoscenici di Canale 5 ma sui social rivela il “dietro le quinte” delle sue esperienze televisive. L’accessorio di cui non riesce fare a meno in camerino? Le ciabatte a forma di piedi.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Stabile sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi nel 2021 non ha più abbandonato la tv, diventando non solo ballerina professionista del talent di Canale 5 ma anche conduttrice di Tu Sì Que Vales, dove proprio quest'anno ha preso il posto di Belén Rodriguez. Siamo ormai abituati a vederla sul palco in versione glamour e sofisticata, da qualche tempo a questa parte ha dato una svolta al suo stile tra minigonne e tacchi a spillo, ma sui social continua a documentare la "normale" quotidianità. In quanti hanno visto l'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare quando si rilassa in camerino?

Le ciabatte di Giulia Stabile

Cosa indossa Giulia Stabile nella quotidianità? Dovendo spesso dedicarsi alle prove per i balletti da presentare ad Amici, lascia spazio alla comodità di tute, leggings e crop top sportivi ma la cosa che in pochi sanno è che completa i look "da backstage" con un accessorio davvero originale. Se in sala prove rimane a piedi nudi, in camerino preferisce rinunciare alle sneakers per indossare le ciabatte. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, le sue pantofole non sono "classiche" ma sembrano essere una vera e propria scultura a forma di piedi. A rivelarlo è stata lei stessa con una Stories, nella quale ha immortalato le calzature in primo piano con tanto di didascalia "Lascio le ciabatte in camerino".

Le ciabatte di Giulia Stabile

Chi ha firmato le slippers a forma di piedi

Le ciabatte di Giulia sono le Caveman slippers firmate Imran Potato: si tratta di un paio di stivaletti in gomma total white che riproducono alla perfezione i piedi umani con tanto di unghie e addirittura con le vene in evidenza. Sebbene siano nate come scarpe per uscire, la ballerina preferisce usarle come pantofole, così da aggiungere un tocco di originalità alla sua immagine anche in camerino. Qual è il loro prezzo? Attualmente le singolari calzature sono disponibili solo su StockX, dove vengono rivendute da privati a prezzi che si aggirano tra i 100 e i 300 euro. In quanti dopo averle viste ai piedi di Giulia hanno cominciato a considerarle il loro "oggetto del desiderio"?

