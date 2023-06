Giulia Salemi con gli zoccoli rossi: sono le scarpe must dell’estate 2023 Giulia Salemi si sta godendo le vacanze estive e ne sta approfittando per dare il meglio di lei in fatto di stile. Cosa ha indossato per il weekend a Forte dei Marmi? Un paio di zoccoli rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi è tra i volti televisivi più amati del momento, soprattutto dopo la recente partecipazione al Grande Fratello Vip nei panni di esperta social. Nonostante abbia concluso l'esperienza su Canale 5, continua a mantenere un rapporto diretto con i followers: sul suo profilo Instagram, infatti, documenta tutti i suoi impegni quotidiani, dai viaggi di lavoro alle serate romantiche con Pierpaolo Pretelli, fino ad arrivare alle uscite mondane con gli amici. Di recente si è goduta un po' di relax a Forte dei Marmi e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per la vacanza toscana.

La salopette di pelle di Giulia Salemi

Micro bikini colorati, abitini cut-out, trasparenze audaci: gli outfit estivi di Giulia Salemi sono tutti all'insegna del glamour, tanto che non delude mai le aspettative dei fashion addicted più incalliti. Per la vacanza a Forte dei Marmi ha sorpreso tutti con un'adorabile salopette "rivisitata" firmata Etro. Non si tratta del classico modello in denim con i tasconi e le fibbie sulle spalle ma di una variante in pelle marrone decorata con l'iconica stampa Paisley. Ha la minigonna a campana con le tasche laterali e le bretelle "scollate" che rivelano un top strapless e crop che lascia gli addominali in vista.

Giulia Salemi in Etro

Giulia Salemi, chi ha firmato i suoi zoccoli

A fare la differenza nel look estivo di Giulia Salemi sono state però le scarpe. Niente sandali, pumps, ballerine o sneakers, ha preferito il modello must di stagione, ovvero gli originali zoccoli di legno declinati in una originale versione rosso fuoco.

Zoccoli Etro

Anche questi sono firmati Etro, hanno una punta d'ispirazione, la maxi zeppa, il tacco a spillo e una cascata di borchie lungo le cuciture. Quanto costano? Sul sito nella Maison sono disponibili solo in pelle nera, marrone o a stampa Paisley e vengono venduti a 990 euro. In quante seguiranno l'esempio dell'influencer e in vacanza indosseranno gli zoccoli in pieno stile anni '80?