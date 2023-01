Giulia De Lellis conduttrice, annuncia il programma tv col corpetto di jeans dalla maxi scollatura “Io e Manuele Mameli abbiamo una grande notizia (non riguarda le mie tette)”: così Giulia De Lellis ha annunciato il ritorno in tv come conduttrice.

A cura di Giusy Dente

Giulia De Lellis torna in tv, ma in una nuova veste. Sono passati 7 anni dall'esordio in qualità di corteggiatrice a Uomini e Donne e oggi la 27enne è un'influencer amatissima, molto attiva nel mondo della moda e del beauty, con esperienze anche di conduzione (e di scrittrice). Ha accettato di lanciarsi in un'avventura nuova, ancora davanti alle telecamere, assieme all'amico e fidato collaboratore Manuele Mameli. Insieme hanno annunciato il progetto che li vede coinvolti.

Giulia De Lellis conduttrice tv

Da alcuni giorni si rincorrevano rumors su un approdo televisivo di Giulia De Lellis, a distanza di circa un anno dalla precedente esperienza al timone di Love Island, in onda su Discovery Plus. La conferma è arrivata oggi dalla diretta interessata, che assieme a Manuele Mameli su Instagram ha spiegato un po' meglio il nuovo progetto televisivo che li vedrà l'uno accanto all'altra. Ovviamente non poteva che trattarsi di un programma dedicato al mondo del beauty e del make-up.

in foto: top Magda Butrym

Manuele Mameli è uno dei make-up artist più stimati e noti, a lui si rivolge sempre Chiara Ferragni nelle occasioni speciali, ma nel lungo elenco di celebrities che ha truccato (Laura Pausini, Vittoria Puccini, Ursula Corbero) c'è anche Giulia De Lellis. Insieme sviscereranno nel programma Call of beauty tutti i segreti del mestiere e il format ha immediatamente entusiasmato fan e follower, pronti a godersi il loro debutto di coppia.

Per il grandioso annuncio l'influencer ha scelto un look casual e sportivo, ma con dettaglio sexy. Ha abbinato a un paio di pantaloni cargo con cintura e fibbia di cristalli, un corsetto di jeans con ampia scollatura quadrata e bretelline sottili. È di Magda Butrym e costa 500 euro. Ha completato il look con un paio di sandali di Amina Muaddi, con l'iconico e inconfondibile tacco scultura. "Io e Manuele abbiamo una grande notizia (non riguarda le mie tette)" ha ironizzato, visto che il top oltre a lasciare l'ombelico in vista enfatizza anche il décolleté.