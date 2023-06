Georgina Rodriguez in Sardegna con Ronaldo: vacanza in yacht tra bikini a perizoma, diamanti e rubini Georgina Rodriguez è in Sardegna con Cristiano Ronaldo e i figli, ha organizzato una vacanza a bordo di un maxi yacht e non perde occasione per documentare tutto sui social. Il dettaglio che non è passato inosservato? Al mare non ha rinunciato ai diamanti.

L'estate 2023 è ufficialmente cominciata e le star non hanno perso occasione per partire alla volta di località esotiche e mete balneari, così da godersi un po' di relax al termine di un lungo anno lavorativo. Qualche giorno fa a fare invidia a milioni di utenti sui social sono stati Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, arrivati a Olbia insieme ai figli a bordo di un jet privato. Hanno affittato un mega yacht e hanno anno dato il via alle vacanze in famiglia tra le acque della Sardegna, il tutto senza rinunciare al lusso: ecco i dettagli del primo look da mare della modella.

Il primo bikini di Georgina Rodriguez

Quale migliore occasione del primo weekend estivo per concedersi una fuga in Sardegna? Georgina Rodriguez lo sa bene e insieme a Cristiano Ronaldo e ai figli sta trascorrendo le giornate a bordo di uno yacht tra acque cristalline e tintarella. Il suo primo look balneare? È all'insegna della sensualità e del lusso. Niente stampe tropicali, dettagli fiorati o effetto sparkling, la modella ha preferito un bikini in tinta unita, per la precisione in verde militare. Reggiseno a triangolo e micro perizoma con i laccetti laterale: col due pezzi Georgina ha strizzato le forme, mettendo in risalto la silhouette esplosiva che da sempre la contraddistingue.

Georgina Rodriguez sullo yacht con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez al mare con gli accessori di lusso

Georgina Rodriguez ha sempre avuto la passione per gli accessori di lusso e non sorprende che non riesca a rinunciarci neppure al mare. Innanzitutto sia lei che Ronaldo in barca hanno sfoggiato degli occhiali da sole griffati (quelli della modella sono Prada, quelli del calciatore Tom Ford).

Georgina con occhiali Prada

Come se non bastasse, Georgina ha arricchito l'outfit da mare con una collana preziosa, un laccetto sottile in oro bianco decorata con un pendente con maxi rubino centrale circondato da diamanti scintillanti. Chignon improvvisato, manicure impeccabile e abbronzatura impeccabile: a pochi giorni dall'inizio dell'estate la top è già una delle regine di stile della bella stagione.