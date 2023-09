Geoerge e Amal Clooney per il red carpet di coppia: lei sembra una sposa con l’abito bianco I coniugi Clooney hanno partecipato agli Albie Awards. All’evento sembravano una coppia di sposini, abito bianco lei e smoking nero lui: ecco i look sfoggiati dalla coppia.

Amal e George Clooney hanno presenziato alla seconda edizione degli Albie Awards, una serata che premia chi è impegnato nella lotta per i diritti umani. L'evento è stato presentato dalla Clooney Foundation for Justice, fondata proprio dalla coppia di celebrità. Tra gli ospiti erano presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo: Anna Hathaway, Meryl Streep, Julianne Moore, Viola Davis, Rachel Weisz, Greta Gerwig, Mary J. Blige, Scarlett Johansson e Sofia Vergara. La cerimonia di quest'anno ha conferito il premio alla carriera al medico Denis Mukwege, fondatore del Panzi Hospital di Bukavu, una struttura che ha permesso di curare e soccorre oltre 70.000 vittime di violenza sessuale.

L'abito bianco e scintillante di Amal Clooney

Sono passati quasi dieci anni dal matrimonio dei Clooney, ma alla serata degli Albie Awards sembravano due novelli sposi. L'attore, nel suo smoking nero dall'eleganza senza tempo, appariva impeccabile accanto ad Amal. L'avvocatessa, specializzata in diritto internazionale e diritti umani, ha indossato un abito bianco di raso di seta. Il capo, con spalline sottili e un lungo strascico, era interamente ricoperto da cristalli: perfetto per brillare alla Biblioteca pubblica di New York, sede della cerimonia.

Amal Clooney alla cerimonia degli Albie

Intervista da Vogue, Amal Clooney ha raccontato che non ci sono stylist che lavorano per lei: "È divertente. Puoi rendere il tuo look un'espressione del tuo umore. Ma sicuramente aiuta avere persone di talento come il proprio team in Versace". È proprio di Versace l'abito che indossava per l'evento. Si tratta di un capo custom made: "Abbiamo preso il modello da un semplice vestito da spiaggia che ho e abbiamo lavorato da lì" ha spiegato nell'intervista. Come riportato in un post pubblicato su Instagram da Versace, sembra che per la realizzazione del vestito ci siano volte più di 450 ore di lavoro.

Gli accessori di Amal Clooney

Gli accessori di Amal Clooney non potevano che essere luminosi come il suo vestito. Al polso portava un bracciale dalle forme geometriche ricoperto di diamanti, un gioiello perfettamente abbinato agli orecchini: due pendenti lunghi fino al mento, anch'essi di diamanti. Per completare il look, una pochette bianca Jimmy Choo con una chiusura di strass. Non è un mistero che l'avvocatessa sia molto a proprio agio negli outfit scintillanti, e già su altri red carpet aveva dato prova di apprezzare abiti di paillettes.