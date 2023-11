Francesca Scorsese star di TikTok: mostra il lato inedito del padre Martin tra beauty blender e piegaciglia Il binomio composto da padre e figlia Scorsese è il più irriverente di TikTok: ecco perché il profilo della figlia del regista premio Oscar è amato da tutti.

A cura di Arianna Colzi





Martin Scorsese e la figlia Francesca Scorsese

Francesca Scorsese è nata il 16 novembre 1999 e tra pochi giorni compirà 24 anni. È la più piccola delle tre figlie del regista americano Martin Scorsese che a novembre (il 17) di anni ne compirà 81. Insieme formano la coppia più irriverente di TikTok. L'ultimo video sembra venire da un'altra dimensione: il regista premio Oscar gioca con la figlia usando il filtro TikTok "movie ranking". Insomma, immaginatevi un video dove Scorsese sceglie i film che preferisce tra Parasite e C'era una volta Hollywood. Chi l'avrebbe mai detto che Scorsese avrebbe preferito Birdman a Il buono, il brutto e cattivo di Sergio Leone?

Un TikTok di Martin Scorsese

I TikTok di Francesca Scorsese: dal beauty al padre Martin

Se aprite il profilo di Francesca Scorsese è indubbiamente quello di una ragazza americana. Video con le amiche, la sua vita al college e tanti altri contenuti che potremmo trovare in altri profili di creator statunitensi. Ma la vera perla sono i video con il padre, Martin Scorsese. Di fatto il profilo della 24enne è una sorta di profilo parallelo del regista di Killers of The Flower Moon. In media i video con il padre oscillano tra il milione e i due di visualizzazioni. I video della più giovane del clan Scorsese sono corredati dagli hashtag #dadsoftiktok, che racchiude tutti quei contenuti riguardanti padri (più o meno agée) della Gen Z. Uno dei più recenti è quello che immortala Scorsese senior mentre si esercita con lo slang americano della Gen Z.

Il risultato di tutto questo, ed è questa la sua forza, non è per niente cringe (stiamo parlando da un lato di uno dei maestri del cinema internazionale, dall'altro di un uomo prossimo alla pensione). Scorsese sembra nato per essere un tiktoker, il tutto sotto la guida sapiente della figlia 24enne. Uno dei video più popolari del duo Scorsese è quello dove il regista mostra alla figlia il dietro le quinte di un film, presumibilmente la fase di post-produzione e di montaggio sonoro. La ragazza lo divide in due parti: "My dad 20 years ago explaining to me how films are made" ("Mio papà 20 anni fa mi spiegava come si facevano i film") seguito dalla sua reazione di quando aveva due anni (nel 2001) e rimaneva affascinata dal backstage dei film del padre.

Tra i video più improbabili e allo stesso tempo perfettamente ben costruiti troviamo un tiktok in cui Francesca Scorsese fa indovinare al padre a cosa servono alcuni "oggetti da ragazza", come il piegaciglia, uno scrunchie, una forcina e molto altro. La reazione del regista di Taxi Driver è esattamente quella di un padre medio: si vede che si presta al 100% al gioco della figlia, ma dall'altro lato non ha la minima idea di che cosa stia facendo. Un lato del regista che colpisce soprattutto per la contrapposizione tra l'aspetto violento, talvolta perfino splatter, e crudo dei film di Scorsese contro la sua immagine di uomo di mezz'età empatico e quasi tenero che emerge dal profilo della figlia.

Scorsese alle prese con gli "item girls"

Nei contenuti di Francesca Scorsese non si riscontra alcun tipo di vanità o di ostentazione del suo privilegio per questo i contenuti sono pressoché entusiasti. Il format con il padre funziona alla perfezione perché si tratta di un lato del regista che nessuno ha mai visto e per questo imperdibile: Scorsese non ha profili social, è estremamente riservato e rilascia pochissime interviste al di fuori del periodo di promozione dei suoi film. Un lato inedito che ha fatto innamorare i cinefili e non, presentando il regista premio Oscar anche a quel pubblico under 20 che si sta approcciando adesso alla sua cinematografia.