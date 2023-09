Francesca Ferragni pronta per il matrimonio con Riccardo Nicoletti: com’è la sua manicure da sposa Mancano poche ore al matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti e sui social è comparso il primo dettaglio del look della sposa: ecco qual è la manicure che sfoggerà alla cerimonia.

Il gran giorno è finalmente arrivato: oggi i Ferragnez si riuniranno per l'evento che stanno aspettando da mesi, il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Sebbene pare che la cerimonia verrà celebrata in forma blindatissima, sui social le sorelle Ferragni si sono lasciate sfuggire qualche "spoiler". Tra countdown, lacrime ed emozioni, Chiara ha rivelato di aver curato personalmente il look del piccolo Leone, mentre Valentina si è riunita con Matteo Napoletano e probabilmente parteciperà alle nozze con lui. Nelle ultime ore, inoltre, è stata la sposa ad anticipare un piccolo dettaglio del suo attesissimo look bridal, la manicure.

La manicure minimal di Francesca Ferragni

Tutto sembra essere pronto per il matrimonio in casa Ferragnez, soprattutto il look della sposa. Nelle ultime ore Francesca ha fatto visita al centro estetico di fiducia, La Bottega dello Smalto in corso Buenos Aires, a Milano, e ha mostrato il risultato sui social, anticipando così un inedito dettaglio del suo stile da matrimonio. Niente cristalli, colori accesi o effetto french, la sposa ha puntato su una nail-art minimal, chic e tradizionale: ha infatti le unghie tonde e cortissime decorate con un semplice smalto bianco latte. L'obiettivo è portare l'attenzione sulla fede che sfoggerà all'anulare sinistro al termine del gran giorno? L'unica cosa certa al momento è che sta lasciando trionfare l'eleganza senza tempo.

La manicure da sposa di Francesca Ferragni

Chi ha firmato l'abito da sposa di Francesca Ferragni

Se Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto Noto, in Sicilia, per il loro fatidico sì, Francesca e Riccardo hanno puntato su Gazzola, un borgo romantico in provincia di Piacenza. Riuniranno amici e parenti al Castello di Rivalta e, tra location bucoliche, emozionanti promesse e look super eleganti, di sicuro sapranno come rendere il loro matrimonio memorabile. Cosa sappiamo sull'abito della sposa? Semplicemente che sarà firmato Atelier Emé proprio come quello delle damigelle, ovvero le sorelle Chiara e Valentina, che in più di un'occasione hanno fatto le prove del look con lei. Punterà su qualcosa di tradizionale oppure oserà con l'originalità?