Ferragnez, questione di centimetri: quando la differenza d’altezza è autoironia e complicità Chiara Ferragni è più alta di Fedez, una differenza di pochi centimetri che viene messa in evidenza quando lei indossa i tacchi. Ma Fedez sta sempre al gioco con grande autoironia, fregandosene dei cliché.

Fedez e Chiara Ferragni alla MFW

Tutto è cominciato con la strofa di una canzone e si è arrivati a un matrimonio e due figli. Era il 2016 quando Fedez e J-Ax ironizzavano sullo stile di vita lussuoso e modaiolo dell'influencer. "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John", diceva il fatidico brano. Quello che sembrava uno sfottò destinato a morire lì, si è tramutato in qualcosa di più, del tutto inaspettatamente. In sei anni Fedez e Chiara Ferragni si sono affermati come la coppia più social e chiacchierata di sempre: per tutti sono semplicemente i Ferragnez, affiatati e complici.

I Ferragnez alla MFW

La favola moderna di Fedez e Chiara Ferragni

La vita dei Ferragnez è una vita vissuta quasi perennemente sotto l'occhio dei social. Ne è nata anche una docuserie, che racconta proprio la quotidianità di Fedez e Chiara Ferragni, sia quando sono una coppia di genitori alle prese con i figli dentro le mura domestiche che quando si destreggiano tra i vari impegni professionali fuori casa. Sono due personalità affermate, l'uno nel mondo della musica e l'altra in quello della moda. Ma non hanno esitato a scambiarsi un po' di posto, curiosando tra le cose dell'altro: lui ha fatto incursione nella sfera di lei e viceversa. Abbiamo infatti sentito la voce dell'influencer nel tormentone estivo Non mi basta più assieme a Baby K e il rapper si cimenta come testimonial prendendo parte sempre più spesso agli eventi del settore.

I due erano insieme anche alla Milano Fashion Week, griffatissimi e innamoratissimi. Difficile non notare la loro differenza d'altezza, che diventa particolarmente evidente soprattutto quando l'imprenditrice indossa i tacchi. In quei casi ‘sovrasta' il marito di diversi centimetri. Centimetri che, però, a loro non generano alcun imbarazzo, mentre magari in un altro contrasto, un'altra epoca o un'altra coppia sarebbero stati un ostacolo insormontabile. I Ferragnez invece sono capaci di farci anche autoironia, perché delle cose ‘come dovrebbero essere' se ne fregano altamente e non vale solo per l'antico cliché dell'uomo più alto della donna, nella coppia. Vale anche per la mascolinità (tossica) esibita a tutti i costi, che lui ha smontato con le lacrime e con lo smalto, contro l'antico stereotipo dell'uomo forte che non deve piangere e che deve stare alla larga da creme e trucchi.

Fedez e Chiara Ferragni alle sfilate milanesi

Ferragnez, centimetri che fanno la differenza

177 cm lei, 174 cm lui: sì, Chiara Ferragni è leggermente più alta di suo marito Fedez e non è mai stato un problema. Tom Cruise non viveva altrettanto bene il fatto di essere più basso di sua moglie Nicole Kidman: si racconta che l'abbia costretta a indossare solo scarpe basse negli anni del loro matrimonio, durante le uscite in pubblico. Non voleva che si notasse la differenza d'altezza. Chiara Ferragni invece ai tacchi, anche vertiginosi, non ci rinuncia. Fedez ha sempre vissuto con disinvoltura la questione relativa alla statura.

Instagram @fedez

Ha risposto anche con ironia, per esempio quando nella quarta giornata della Milano Fashion Week di settembre è stato lui a indossare i tacchi per sembrare più alto. Chiaramente non tutti hanno gradito e sono piovute critiche da parte di chi quelle calzature ai suoi piedi le ha giudicate inaccettabili, poco mascoline, roba da femmine. Si è prestato allo scherzo anche sui social della moglie, che in alcune occasioni lo ha simpaticamente ‘bullizzato' mettendo in evidenza la sua statura. Nessuna umiliazione, nessun sentimento di inferiorità, quanto piuttosto lo spunto per mettersi alla prova e mettere alla prova la propria complicità, uscendone vincenti, come solo chi è libero e in pace con se stesso sa essere.