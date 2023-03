Fedez diventa make-up artist per Vittoria: trasforma la bimba in un “gatto zombie” Fedez si è improvvisato make-up artist per la piccola Vittoria. Ha trascorso la mattinata e il primo pomeriggio con la figlia, giocando con lei con il trucco. Alla fine l’ha trasformata in un “gatto zombie”: ecco le foto del risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tornato a essere super attivo sui social dopo il periodo difficile vissuto nelle ultime settimane. Subito dopo Sanremo si è ritrovato ad affrontare dei delicati problemi di salute mentale: sebbene in molti credessero che tutto fosse legato a una presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, in verità non era mai riuscito a superare i traumi provocati dall'intervento contro il tumore a cui si è sottoposto diversi mesi fa. Ora però sembra essere tornato il sereno e per lasciarsi tutto alle spalle ha pensato bene di rasarsi i capelli, dicendo addio al biondo platino. Per la gioia dei fan, inoltre, ha ricominciato a postare con una certa frequenza: ecco il siparietto esilarante a cui ha dato vita questo pomeriggio con Vittoria.

Fedez trucca Baby Vittoria

È da ieri che i Ferragnez si stanno divertendo con dei kit per realizzare dei divertenti make-up per bambini. Se Chiara Ferragni è stata impeccabile fin dall'inizio (ha infatti trasformato Vittoria in un gattino), i primi "approcci" di Fedez col trucco non sono stati dei migliori. Ieri aveva proposto alla piccola Vittoria di farla diventare un mostro o in uno zombie, finendo però per spaventarla a morte. Questa mattina ci ha riprovato e l'ha convinta a lasciargli realizzare sul suo viso un nuovo make-up da micio. Al motto di "Oggi make-up artist" ha decorato guance, fronte e nasino della bimba con della tinta bianca, aggiungendo i baffi sui lati e dei dettagli rossi sul musetto.

Fedez diventa make–up artist

Vittoria in versione gatto zombie

L'unico piccolo inconveniente? Baby V. non è rimasta ferma neppure per un istante e Fedez ha finito per farle una evidente linea nera sulla fronte. Nonostante l'errore, è riuscito a far divertire la bambina, definendola un "gatto zombie". Da quel momento in poi Vittoria ha fatto il giro della casa provando a fare il verso dell'animale che "interpretava", stando bene attenta ad aggiungere il gesto delle mani come a mostrare gli artigli. Il risultato è stato decisamente esilarante, soprattutto perché, nel tentativo di essere spaventosa, la piccola era più dolce che mai.

