Fedez brilla sul palco di X-Factor: per la semifinale indossa la canotta di paillettes argentate Fedez è tra i grandi protagonisti di X-Factor e ieri, in occasione della semifinale, ha osato con un look che non poteva passare inosservato: ecco chi ha firmato il suo completo di pelle abbinato alla canotta scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua il successo di X-Factor, il talent musicale di Sky che ogni anno dà spazio agli artisti che si distinguono per bravura con la loro voce e con le loro performance spettacolari. Ieri sera è andata in onda la semifinale dei Live e, come al solito, è stata un vero e proprio show a 360 gradi. Al di là dei concorrenti in gara, però, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere i giudici. Tra i “veterani” di questa edizione c’è Fedez, che puntata dopo puntata ha dimostrato di essere un’icona di stile glamour ed eclettica. Dopo lo smoking classico di qualche settimana fa, ieri ha osato con gli scintillii, proponendo un outfit perfetto per le feste che non poteva passare assolutamente inosservato.

Il completo di pelle di Fedez

Nella semifinale di X-Factor non è andata in scena solo la gara tra i concorrenti, anche i giudici si sono sfidati a colpi di stile. Se Ambra Angiolini ha letteralmente spopolato con la sua sensualità con una tutina trasparente, Fedez ha osato con i dettagli scintillanti, facendo un “fit-check” proprio come sua moglie Chiara Ferragni prima di salire sul palco. Si è affidato ancora una volta a Donatella Versace, stilista a cui è particolarmente legato che lo ha vestito durante le apparizioni pubbliche cruciali per la sua carriera. In quest’occasione il rapper ha puntato su un completo di pelle nera con pantaloni aderenti e giacca coordinata ma ricoperta di tagli “rivelatori”.

Fedez in Versace

Fedez con la canotta metallica e brillante

La vera chicca dell’outfit, però, è stata la canotta: un modello classico a girocollo e con le spalline larghe ma realizzata in scintillanti paillettes argentate dall’effetto metallizzato (sempre di Versace).

Leggi anche Francesca Michielin in versione Barbie a X-Factor: indossa mini tailleur rosa e gioielli tra i capelli

Fedez con la canotta scintillante

Fedez l’ha messa in mostra sia nelle Stories realizzate in camerino che sul palco del talent, lasciando in vista le braccia e il collo interamente tatuati. Capelli biondi (come quelli della moglie e dei figli), sguardo serio e fare da divo: il rapper ha aggiunto un tocco glamour e appariscente alla semifinale del programma, dando prova di essere ormai diventato un’icona fashion al pari di Chiara Ferragni. Durante l’ultima puntata della prossima settimana riuscirà a sorprendere ancora di più i fan?