Fedez, nuovo stile a X-Factor 2022: per la seconda puntata dei Live è un lord in smoking black&white Fedez è tra i grandi protagonisti di X-Factor 2022, il talent di Sky di cui ieri è andata in onda la seconda puntata dei Live. Cosa ha indossato per la diretta? Niente abiti da rapper, si è trasformato in un lord con uno smoking black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tornato in tv dopo un lungo periodo di pausa dovuto prima alla pandemia, poi alla delicata operazione al pancreas, e la cosa non potrebbe renderlo più felice. È tra i grandi protagonisti dell'edizione 2022 di X-Factor, il talent musicale di Sky in cui ancora una volta ricopre i panni di giudice ma con un gruppo inedito formato da Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D'Amico. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dei Live e per l'occasione ha detto addio al suo stile da rapper: si è trasformato in un vero e proprio lord con un elegante smoking black&white.

La rivoluzione di stile di Fedez a X-Factor 2022

Siamo sempre stati abituati a vedere Fedez in abiti sportivi in pieno stile rapper ma ora pare aver cambiato drasticamente registro. Sarà perché intendeva puntare sull'eleganza o perché semplicemente aveva voglia di aggiungere un tocco rivoluzionario alla sua immagine, ma la cosa certa è che ai Live di X-Factor è apparso in una versione davvero inedita: si è trasformato in lord con uno smoking bicolor griffato. Non è la prima volta che punta su un look tanto rigoroso, lo aveva già fatto in passato proprio a X-Factor, per la precisione nei mesi precedenti alla nascita di Leone, quando aveva provato a rendere il suo stile più classico e chic. Ora ci sta riprovando e il risultato non potrebbe essere più glamour.

Fedez in Gucci

Chi ha firmato lo smoking bicolor di Fedez

Per la seconda puntata dei Live di X-Factor Fedez ha puntato sull'esuberanza di Gucci, scegliendo un look elegante e rigoroso. Ha indossato il classico smoking black&white coi pantaloni neri classici coordinati al panciotto e la giacca panna decorata con delle righe a contrasto sul bavero. Camicia azzurra abbottonata fino al collo, mocassini di pelle e capelli tirati all'indietro con la gelatina: al motto di "Gucci boy" non ha esitato a immortalarsi in una versione davvero inedita. Come ha reagito la moglie Chiara Ferragni mentre era alle prese con il viaggio di ritorno dalla Giordania? Ha commentato dicendo "Il mio figone", a prova del fatto che apprezza molto la rivoluzione di stile messa in atto dal marito.